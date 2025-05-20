В Копейске последние звонки под угрозой срыва

В Копейске Челябинской области из-за переноса времени общегородского последнего звонка мероприятия в учебных заведениях могут быть сорваны. Власти перенесли начало праздника с 14:00 на 12:00 за несколько дней до события. Изменения поставили выпускников перед выбором — либо пропустить праздник, либо лишиться традиционного прощания со школой.
«И это очень обидно, что мы выпускаемся в последний раз, и у нас больше не будет никакого выпускного. А тут нам его взяли и перенесли», — заявила выпускница школы №6 Елена Иванова, передает «31 канал».
Ситуация осложняется тем, что многие родители уже оплатили фотографов, заказали букеты, а школьницы записались к парикмахерам. Как отметила одна из учениц в беседе с «31 каналом», даже если школьные мероприятия закончатся к 12:00, добраться до места проведения городского праздника будет физически невозможно. Родители попытались решить проблему, но встреча с организаторами назначена только на 26 мая, то есть — через два дня после последнего звонка.
Агентство URA.RU обратилось в мэрию Копейска с запросом. Ответ будет опубликован после получения.
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