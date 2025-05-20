В Копейске последние звонки под угрозой срыва

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выпускники Копейска могут остаться без праздника
Выпускники Копейска могут остаться без праздника Фото:

В Копейске Челябинской области из-за переноса времени общегородского последнего звонка мероприятия в учебных заведениях могут быть сорваны. Власти перенесли начало праздника с 14:00 на 12:00 за несколько дней до события. Изменения поставили выпускников перед выбором — либо пропустить праздник, либо лишиться традиционного прощания со школой.

«И это очень обидно, что мы выпускаемся в последний раз, и у нас больше не будет никакого выпускного. А тут нам его взяли и перенесли», — заявила выпускница школы №6 Елена Иванова, передает «31 канал».

Ситуация осложняется тем, что многие родители уже оплатили фотографов, заказали букеты, а школьницы записались к парикмахерам. Как отметила одна из учениц в беседе с «31 каналом», даже если школьные мероприятия закончатся к 12:00, добраться до места проведения городского праздника будет физически невозможно. Родители попытались решить проблему, но встреча с организаторами назначена только на 26 мая, то есть — через два дня после последнего звонка.

Агентство URA.RU обратилось в мэрию Копейска с запросом. Ответ будет опубликован после получения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Копейске Челябинской области из-за переноса времени общегородского последнего звонка мероприятия в учебных заведениях могут быть сорваны. Власти перенесли начало праздника с 14:00 на 12:00 за несколько дней до события. Изменения поставили выпускников перед выбором — либо пропустить праздник, либо лишиться традиционного прощания со школой. «И это очень обидно, что мы выпускаемся в последний раз, и у нас больше не будет никакого выпускного. А тут нам его взяли и перенесли», — заявила выпускница школы №6 Елена Иванова, передает «31 канал». Ситуация осложняется тем, что многие родители уже оплатили фотографов, заказали букеты, а школьницы записались к парикмахерам. Как отметила одна из учениц в беседе с «31 каналом», даже если школьные мероприятия закончатся к 12:00, добраться до места проведения городского праздника будет физически невозможно. Родители попытались решить проблему, но встреча с организаторами назначена только на 26 мая, то есть — через два дня после последнего звонка. Агентство URA.RU обратилось в мэрию Копейска с запросом. Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...