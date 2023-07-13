Преступник высмотрел жертв на автобусной остановке (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Екатеринбурге силовики разыскивают мужчину, который совершил преступление сексуального характера в отношении двух девушек на остановке общественного транспорта. Оперативники обратились к горожанам с просьбой помочь опознать подозреваемого по фото. Его предоставили URA.RU управления СКР и МВД Свердловской области.

«Всем, кто располагает сведениями об этом человеке, а также о его возможном местонахождении, просьба сообщить, в том числе и конфиденциально, по линии „02“ или в любое отделение полиции. Мы обязательно проинформируем общественность и СМИ, кто окажется этим похотливцем и о мерах реагирования», — заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Инцидент произошел накануне на остановке общественного транспорта возле одного из домов по улице Репина. Жертвами сексуального маньяка стали две девушки.

«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лица, причастного к преступлению, всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы», — пояснил старший помощник руководителя свердловского СКР Александр Шульга.