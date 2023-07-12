12 июля 2023

Вице-мэр Челябинска отверг обвинение СКР в халатности

© Служба новостей «URA.RU»
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Аттракционы в ЦПКиО имени Гагарина. Челябинск, астахов александр
Александр Астахов считает, что действовал в рамках имеющихся возможностей Фото:

Вице-мэр Челябинска Александр Астахов полностью не согласен с обвинением в халатности, предъявленным ему СКР. Об этом он заявил 13 июля корреспонденту URA.RU. Соответствующее уголовное дело возбудили после встречи главы СКР Александра Бастрыкина с жильцами аварийных домов областного центра.

«С обвинением категорически не согласен. Все программы расселения ветхоаварийного жилья реализуются в городе в полном объеме, исходя из полученного финансирования. В 2016 году аварийными числились 55 домов Челябинска, за последние три года такими признали почти 80. Это свидетельствует, что мы не пытаемся скрыть проблему, а уделяем ей максимальное внимание», — заявил URA.RU Астахов.

Он также добавил, что темпы признания жилья ветхоаварийным опережают темпы его расселения во всех российских городах-миллионниках. При этом программы расселения более чем на 90% финансируются из федерального бюджета, а оставшиеся средства вкладывают городской и областной бюджеты.

«Для расселения домов, признанных на сегодня аварийными, требуется более 5 млрд рублей. Город совместно с областью, в свою очередь, неоднократно направляли письма о выделении дополнительных средств на этих цели, гарантируя положенный объем софинансирования», — добавил также Астахов.

О начале расследования в отношении Астахова и экс-главы комитета по имущественным и земельным отношениям мэрии Челябинска Сергея Чигинцева доложил 12 июля председателю СКР глава челябинского управления Следкома Петр Решетников на встрече с жителями аварийных домов. Бастрыкин в очередной раз заявил, что его не устраивает работа челябинских следователей. По его приказу в региональном управлении появится отдел по расследованию преступлений, связанных с нарушением жилищных прав.

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Вице-мэр Челябинска Александр Астахов полностью не согласен с обвинением в халатности, предъявленным ему СКР. Об этом он заявил 13 июля корреспонденту URA.RU. Соответствующее уголовное дело возбудили после встречи главы СКР Александра Бастрыкина с жильцами аварийных домов областного центра. «С обвинением категорически не согласен. Все программы расселения ветхоаварийного жилья реализуются в городе в полном объеме, исходя из полученного финансирования. В 2016 году аварийными числились 55 домов Челябинска, за последние три года такими признали почти 80. Это свидетельствует, что мы не пытаемся скрыть проблему, а уделяем ей максимальное внимание», — заявил URA.RU Астахов. Он также добавил, что темпы признания жилья ветхоаварийным опережают темпы его расселения во всех российских городах-миллионниках. При этом программы расселения более чем на 90% финансируются из федерального бюджета, а оставшиеся средства вкладывают городской и областной бюджеты. «Для расселения домов, признанных на сегодня аварийными, требуется более 5 млрд рублей. Город совместно с областью, в свою очередь, неоднократно направляли письма о выделении дополнительных средств на этих цели, гарантируя положенный объем софинансирования», — добавил также Астахов. О начале расследования в отношении Астахова и экс-главы комитета по имущественным и земельным отношениям мэрии Челябинска Сергея Чигинцева доложил 12 июля председателю СКР глава челябинского управления Следкома Петр Решетников на встрече с жителями аварийных домов. Бастрыкин в очередной раз заявил, что его не устраивает работа челябинских следователей. По его приказу в региональном управлении появится отдел по расследованию преступлений, связанных с нарушением жилищных прав.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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