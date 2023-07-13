В Екатеринбурге самокатчик сломал ребра и череп, попав в ДТП

14 июля 2023 в 02:36 Размер текста - 17 +

Самокатчика госпитализировали с переломом основания черепа и переломом ребер Фото: Московец Илья © URA.RU В Екатеринбурге автомобиль Volvo сбил 23-летнего мужчину на электросамокате. В результате аварии пострадавшего госпитализировали с переломом черепа и ребер, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Volvo допустил наезд на самокатчика, который переезжал дорогу на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшего 23-летнего мужчину госпитализировали с переломом основания черепа и переломом ребер», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла в ночь на 14 июля на перекрестке улиц Блюхера — Комсомольская. В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу добавили, что водители электросамокатов обязаны соблюдать ПДД как пешеходы, и, переходя дорогу, переводить электросамокат рядом с собой.

В Екатеринбурге автомобиль Volvo сбил 23-летнего мужчину на электросамокате. В результате аварии пострадавшего госпитализировали с переломом черепа и ребер, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Volvo допустил наезд на самокатчика, который переезжал дорогу на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшего 23-летнего мужчину госпитализировали с переломом основания черепа и переломом ребер», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла в ночь на 14 июля на перекрестке улиц Блюхера — Комсомольская. В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу добавили, что водители электросамокатов обязаны соблюдать ПДД как пешеходы, и, переходя дорогу, переводить электросамокат рядом с собой.