13 июля 2023

В Екатеринбурге самокатчик сломал ребра и череп, попав в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кубок города Екатеринбурга RCC Extreme. Екатеринбург, самокат, rcc extreme
Самокатчика госпитализировали с переломом основания черепа и переломом ребер Фото:

В Екатеринбурге автомобиль Volvo сбил 23-летнего мужчину на электросамокате. В результате аварии пострадавшего госпитализировали с переломом черепа и ребер, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель Volvo допустил наезд на самокатчика, который переезжал дорогу на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшего 23-летнего мужчину госпитализировали с переломом основания черепа и переломом ребер», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла в ночь на 14 июля на перекрестке улиц Блюхера — Комсомольская. В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу добавили, что водители электросамокатов обязаны соблюдать ПДД как пешеходы, и, переходя дорогу, переводить электросамокат рядом с собой.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге автомобиль Volvo сбил 23-летнего мужчину на электросамокате. В результате аварии пострадавшего госпитализировали с переломом черепа и ребер, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Volvo допустил наезд на самокатчика, который переезжал дорогу на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшего 23-летнего мужчину госпитализировали с переломом основания черепа и переломом ребер», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла в ночь на 14 июля на перекрестке улиц Блюхера — Комсомольская. В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу добавили, что водители электросамокатов обязаны соблюдать ПДД как пешеходы, и, переходя дорогу, переводить электросамокат рядом с собой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...