В Екатеринбурге самокатчик сломал ребра и череп, попав в ДТП

В Екатеринбурге автомобиль Volvo сбил 23-летнего мужчину на электросамокате. В результате аварии пострадавшего госпитализировали с переломом черепа и ребер, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
«Водитель Volvo допустил наезд на самокатчика, который переезжал дорогу на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшего 23-летнего мужчину госпитализировали с переломом основания черепа и переломом ребер», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Авария произошла в ночь на 14 июля на перекрестке улиц Блюхера — Комсомольская. В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу добавили, что водители электросамокатов обязаны соблюдать ПДД как пешеходы, и, переходя дорогу, переводить электросамокат рядом с собой.
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