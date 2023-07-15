Эколог назвал необычные методы тушения лесных пожаров

Эколог Куксин: плотины бобров могут помочь в борьбе с лесными пожарами в засушливых местах

В некоторых районах, где бушуют лесные пожары, недостаточно воды для их тушения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

В засушливых местах, где высока вероятность лесного пожара, специалисты могут использовать плотины для удержания воды для тушения. Об этом в беседе с URA.RU сообщил учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин.

«Технологически тут применяются довольно необычные подходы. Это обводнение, строительство плотин, дамб, удержание воды в ручьях. Это инженерная работа, которая не всегда на пожарах есть. Сейчас там востребованы геодезисты, гидрологи, болотоведы, то есть люди, которые могут придумать, как удержать воду на осушенных болотах, как перекрыть каналы, как использовать бобров и плотины, чтобы их увеличить и удержать воду для того, чтобы задымления было меньше», — сказал Григорий Куксин.

Собеседник агентства отметил, что плотины могут помочь в тушении торфяных пожаров. «В Свердловском регионе огромная работа в этой области делается. Моя группа оттуда только вернулась. Мы оказывали помощь в этих измерениях, в строительстве плотин для того, чтобы сдержать торфяные пожары. Будем надеяться, что вместе с пожарной охраной у нас это получится», — добавил эколог.