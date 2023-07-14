Бастрыкин потребовал доклад после обращения в СК семьи инвалидов из Екатеринбурга

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал предоставление доклада по ситуации, в которой семье инвалидов не предоставляют жилье в Екатеринбурге. Об этом сообщили в СК России.
«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК по Свердловской области Анатолия Надбитова доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки по обращению о необеспечении жильем жителя Екатеринбурга и его матери, являющихся инвалидами. Предоставить по итогам проверки меры к разрешению озвученной заявителем проблемы», — рассказали в telegram-канале Информационного центра СК.
По сообщению ведомства, на многоканальную линию СК России обратился житель города Екатеринбурга, который является инвалидом вместе со своей матерью. «Малоимущая семья в 2011 году была поставлена на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий, однако до настоящего времени жилье им не предоставлено», — сообщили в СК России.
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