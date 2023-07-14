14 июля 2023

Бастрыкин потребовал доклад после обращения в СК семьи инвалидов из Екатеринбурга

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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Бастрыкин поручил свердловскому СУ СК организовать проверку Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал предоставление доклада по ситуации, в которой семье инвалидов не предоставляют жилье в Екатеринбурге. Об этом сообщили в СК России.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК по Свердловской области Анатолия Надбитова доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки по обращению о необеспечении жильем жителя Екатеринбурга и его матери, являющихся инвалидами. Предоставить по итогам проверки меры к разрешению озвученной заявителем проблемы», — рассказали в telegram-канале Информационного центра СК.

По сообщению ведомства, на многоканальную линию СК России обратился житель города Екатеринбурга, который является инвалидом вместе со своей матерью. «Малоимущая семья в 2011 году была поставлена на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий, однако до настоящего времени жилье им не предоставлено», — сообщили в СК России.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал предоставление доклада по ситуации, в которой семье инвалидов не предоставляют жилье в Екатеринбурге. Об этом сообщили в СК России. «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК по Свердловской области Анатолия Надбитова доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки по обращению о необеспечении жильем жителя Екатеринбурга и его матери, являющихся инвалидами. Предоставить по итогам проверки меры к разрешению озвученной заявителем проблемы», — рассказали в telegram-канале Информационного центра СК. По сообщению ведомства, на многоканальную линию СК России обратился житель города Екатеринбурга, который является инвалидом вместе со своей матерью. «Малоимущая семья в 2011 году была поставлена на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий, однако до настоящего времени жилье им не предоставлено», — сообщили в СК России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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