Из Урая передали одежду, игрушки, деньги жителям Мариуполя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Мариуполя (Донбасс, Донецкая область) 19 июня поблагодарили неравнодушных урайцев за отправленную гуманитарную помощь. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава Урая Тимур Закирзянов.

«Мы 19 июня получили небольшое видео с благодарностью от жителей Мариуполя. Груз с гуманитарной помощью прибыл по назначению. Спасибо всем неравнодушным урайцам, кто помогает и принимает участие в акциях. Наша помощь жителям Донбасса очень необходима», — пишет глава города.

По словам Закирзянова, перед Днем защиты детей в Урае прошел благотворительный концерт «Дети Урая — детям Донбасса». На нем как раз и была собрана гуманитарная помощь для жителей Мариуполя, в которую вошли: вещи, канцелярские принадлежности, игрушки, денежные средства.

Ранее URA.RU писало, что жители Сургута за несколько дней собрали почти пять тонн гуманитарной помощи для того, чтобы отправить в Белгородскую область. В коробках были собраны одежда, игрушки, бытовая техника и многое другое.