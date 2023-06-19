19 июня 2023

Жителей ХМАО поблагодарили за гуманитарную помощь, которую направили в Донбасс. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев с ЛДНР. Екатеринбург, гуманитарная помощь, гуманитарка, помощь беженцам
Из Урая передали одежду, игрушки, деньги жителям Мариуполя Фото:

Жители Мариуполя (Донбасс, Донецкая область) 19 июня поблагодарили неравнодушных урайцев за отправленную гуманитарную помощь. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава Урая Тимур Закирзянов.

«Мы 19 июня получили небольшое видео с благодарностью от жителей Мариуполя. Груз с гуманитарной помощью прибыл по назначению. Спасибо всем неравнодушным урайцам, кто помогает и принимает участие в акциях. Наша помощь жителям Донбасса очень необходима», — пишет глава города.

По словам Закирзянова, перед Днем защиты детей в Урае прошел благотворительный концерт «Дети Урая — детям Донбасса». На нем как раз и была собрана гуманитарная помощь для жителей Мариуполя, в которую вошли: вещи, канцелярские принадлежности, игрушки, денежные средства.

Ранее URA.RU писало, что жители Сургута за несколько дней собрали почти пять тонн гуманитарной помощи для того, чтобы отправить в Белгородскую область. В коробках были собраны одежда, игрушки, бытовая техника и многое другое.

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Жители Мариуполя (Донбасс, Донецкая область) 19 июня поблагодарили неравнодушных урайцев за отправленную гуманитарную помощь. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава Урая Тимур Закирзянов. «Мы 19 июня получили небольшое видео с благодарностью от жителей Мариуполя. Груз с гуманитарной помощью прибыл по назначению. Спасибо всем неравнодушным урайцам, кто помогает и принимает участие в акциях. Наша помощь жителям Донбасса очень необходима», — пишет глава города. По словам Закирзянова, перед Днем защиты детей в Урае прошел благотворительный концерт «Дети Урая — детям Донбасса». На нем как раз и была собрана гуманитарная помощь для жителей Мариуполя, в которую вошли: вещи, канцелярские принадлежности, игрушки, денежные средства. Ранее URA.RU писало, что жители Сургута за несколько дней собрали почти пять тонн гуманитарной помощи для того, чтобы отправить в Белгородскую область. В коробках были собраны одежда, игрушки, бытовая техника и многое другое.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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