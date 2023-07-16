ВСУ за сутки потеряли пять лодок при попытках форсировать Днепр

В ходе неудачных попыток форсирования Днепра уничтожено 30 солдат ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ пресекли две попытки ВСУ форсировать реку Днепр, результатом которых было уничтожение 5 лодок и 30 украинских военных. Об этом рассказали в экстренных службах Херсонской области.

«ВС РФ успешно пресекли две попытки ВСУ форсировать реку Днепр за сутки. В результате происшествий было уничтожено 5 лодок», — передает сообщение экстренных служб ТАСС. Там добавили, что также было уничтожено 30 украинских военных. Одна попытка форсирования произошла в районе острова Великий, где были уничтожены 3 лодки и 14 украинских солдат, а вторая попытка произошла в районе острова Антоновский, где были уничтожены еще 2 лодки и 16 военных ВСУ, заключили в экстренных службах.

Ранее Вооруженные силы Украины предприняли две неудачные попытки форсирования реки Днепр. В результате было уничтожено 60 военных и три лодки. Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские войска все еще планируют форсировать реку Днепр в районе обмелевшего Каховского водохранилища, передает «Национальная служба новостей». Также ВСУ продолжают пытаться десантироваться на левый берег Днепра и в районе Антоновского моста, но российские бойцы успешно предотвращают эти попытки, сообщает телеканал 360.