Сальдо отчитался об окончательной зачистке Антоновского моста от ВСУ

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ВСУ лишились плацдармов на левом берегу Днепра, заявил Владимир Сальдо Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Минувшей ночью военнослужащие группировки войск «Днепр» успешно завершили операцию по очистке территории от ВСУ на левом берегу рядом с Антоновским мостом. Об этом рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Минувшей ночью военнослужащие группировки войск „Днепр“ окончательно зачистили территорию на левом берегу у Антоновского моста от ВСУ», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он добавил, что бойцы специальных подразделений осуществили неожиданную атаку из тыла, прибыв на лодках с реки. К трем часам ночи были взяты опорный пункт и гостиница, где находились украинские боевики.

Сальдо отметил, что теперь на левом берегу отсутствуют какие-либо плацдармы. Если противник попытается проникнуть крупными силами, он также будет получать отпор, но в еще более значительном масштабе, заключил врио губернатора.

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Минувшей ночью военнослужащие группировки войск «Днепр» успешно завершили операцию по очистке территории от ВСУ на левом берегу рядом с Антоновским мостом. Об этом рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. «Минувшей ночью военнослужащие группировки войск „Днепр“ окончательно зачистили территорию на левом берегу у Антоновского моста от ВСУ», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он добавил, что бойцы специальных подразделений осуществили неожиданную атаку из тыла, прибыв на лодках с реки. К трем часам ночи были взяты опорный пункт и гостиница, где находились украинские боевики. Сальдо отметил, что теперь на левом берегу отсутствуют какие-либо плацдармы. Если противник попытается проникнуть крупными силами, он также будет получать отпор, но в еще более значительном масштабе, заключил врио губернатора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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