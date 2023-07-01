Сальдо отчитался об окончательной зачистке Антоновского моста от ВСУ

Минувшей ночью военнослужащие группировки войск «Днепр» успешно завершили операцию по очистке территории от ВСУ на левом берегу рядом с Антоновским мостом. Об этом рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«Минувшей ночью военнослужащие группировки войск „Днепр“ окончательно зачистили территорию на левом берегу у Антоновского моста от ВСУ», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он добавил, что бойцы специальных подразделений осуществили неожиданную атаку из тыла, прибыв на лодках с реки. К трем часам ночи были взяты опорный пункт и гостиница, где находились украинские боевики.
Сальдо отметил, что теперь на левом берегу отсутствуют какие-либо плацдармы. Если противник попытается проникнуть крупными силами, он также будет получать отпор, но в еще более значительном масштабе, заключил врио губернатора.
Минувшей ночью военнослужащие группировки войск «Днепр» успешно завершили операцию по очистке территории от ВСУ на левом берегу рядом с Антоновским мостом. Об этом рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. «Минувшей ночью военнослужащие группировки войск „Днепр“ окончательно зачистили территорию на левом берегу у Антоновского моста от ВСУ», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он добавил, что бойцы специальных подразделений осуществили неожиданную атаку из тыла, прибыв на лодках с реки. К трем часам ночи были взяты опорный пункт и гостиница, где находились украинские боевики. Сальдо отметил, что теперь на левом берегу отсутствуют какие-либо плацдармы. Если противник попытается проникнуть крупными силами, он также будет получать отпор, но в еще более значительном масштабе, заключил врио губернатора.