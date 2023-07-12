Сальдо рассказал о попытках ВСУ высадиться у Антоновского моста

Сальдо: ВС РФ методично уничтожают украинских боевиков у Антоновского моста

13 июля 2023 в 05:29 Размер текста - 17 +

Артиллерия ВС РФ не дает ВСУ закрепится на Антоновском мосту Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Попытки украинских военных закрепиться на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста заканчиваются их уничтожением. Об этом рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. «Противник не прекращает попытки переброски мелких групп в район Антоновского моста на левому берегу Днепра. Сказать, что противник там закрепился — нельзя», — сообщил Сальдо РИА Новости. По словам Владимира Сальдо, украинские солдаты прячутся на дачах, в которых их уничтожает российская артиллерия. «Пройти с дач враг никуда не может, и там его личный состав методично уничтожает наша артиллерия», — подчеркнул Сальдо. Ранее URA.RU сообщало о зачистке военнослужащими РФ территории от ВСУ на левом берегу Днепра, рядом с Антоновским мостом. Украинские подразделения, которые пытались закрепиться на участке были полностью уничтожены.

Попытки украинских военных закрепиться на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста заканчиваются их уничтожением. Об этом рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. «Противник не прекращает попытки переброски мелких групп в район Антоновского моста на левому берегу Днепра. Сказать, что противник там закрепился — нельзя», — сообщил Сальдо РИА Новости. По словам Владимира Сальдо, украинские солдаты прячутся на дачах, в которых их уничтожает российская артиллерия. «Пройти с дач враг никуда не может, и там его личный состав методично уничтожает наша артиллерия», — подчеркнул Сальдо. Ранее URA.RU сообщало о зачистке военнослужащими РФ территории от ВСУ на левом берегу Днепра, рядом с Антоновским мостом. Украинские подразделения, которые пытались закрепиться на участке были полностью уничтожены.