Сальдо рассказал о попытках ВСУ высадиться у Антоновского моста

Попытки украинских военных закрепиться на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста заканчиваются их уничтожением. Об этом рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«Противник не прекращает попытки переброски мелких групп в район Антоновского моста на левому берегу Днепра. Сказать, что противник там закрепился — нельзя», — сообщил Сальдо РИА Новости.
По словам Владимира Сальдо, украинские солдаты прячутся на дачах, в которых их уничтожает российская артиллерия. «Пройти с дач враг никуда не может, и там его личный состав методично уничтожает наша артиллерия», — подчеркнул Сальдо.
Ранее URA.RU сообщало о зачистке военнослужащими РФ территории от ВСУ на левом берегу Днепра, рядом с Антоновским мостом. Украинские подразделения, которые пытались закрепиться на участке были полностью уничтожены.
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