16 июля 2023
15 июля 2023

В ХМАО за сутки вдвое выросло число лесных пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в расселенном доме, в поселке Солнечный. Сургут, пожарная машина, пожар, огонь
Пожары в ХМАО охватили порядка восьми тысяч гектаров леса Фото:

В ХМАО за сутки в два раза выросло количество лесных пожаров. По сводке Депнедр ХМАО, 17 июля в лесах округа действуют 24 пожара, вчера ведомство зафиксировало 12 возгораний в лесных массивах.

«17 июля в ХМАО действует 24 лесных пожара на территории 7886 га. 16 июля 2023 года действующих лесных пожаров было 12», — указано в сводках ведомства.

Больше всего пожаров в Белоярском и Сургутском районах, где зафиксировано по семь очагов возгораний. Наибольшую территорию охватила стихия в Березовском районе: огнем охвачено почти четыре тысячи гектаров лесов.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО бушевали 35 пожаров на площади 13622,59 гектаров. Спасателям удалось локализовать 13 возгораний.

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В ХМАО за сутки в два раза выросло количество лесных пожаров. По сводке Депнедр ХМАО, 17 июля в лесах округа действуют 24 пожара, вчера ведомство зафиксировало 12 возгораний в лесных массивах. «17 июля в ХМАО действует 24 лесных пожара на территории 7886 га. 16 июля 2023 года действующих лесных пожаров было 12», — указано в сводках ведомства. Больше всего пожаров в Белоярском и Сургутском районах, где зафиксировано по семь очагов возгораний. Наибольшую территорию охватила стихия в Березовском районе: огнем охвачено почти четыре тысячи гектаров лесов. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО бушевали 35 пожаров на площади 13622,59 гектаров. Спасателям удалось локализовать 13 возгораний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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