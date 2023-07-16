В ХМАО за сутки вдвое выросло число лесных пожаров

Пожары в ХМАО охватили порядка восьми тысяч гектаров леса Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ХМАО за сутки в два раза выросло количество лесных пожаров. По сводке Депнедр ХМАО, 17 июля в лесах округа действуют 24 пожара, вчера ведомство зафиксировало 12 возгораний в лесных массивах.

«17 июля в ХМАО действует 24 лесных пожара на территории 7886 га. 16 июля 2023 года действующих лесных пожаров было 12», — указано в сводках ведомства.

Больше всего пожаров в Белоярском и Сургутском районах, где зафиксировано по семь очагов возгораний. Наибольшую территорию охватила стихия в Березовском районе: огнем охвачено почти четыре тысячи гектаров лесов.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО бушевали 35 пожаров на площади 13622,59 гектаров. Спасателям удалось локализовать 13 возгораний.