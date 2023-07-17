17 июля 2023

Прикамские ветераны попросили восстановить памятник павшим героям войн

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Возложение цветов к мемориалу Вечного Огня в день памяти и скорби, в день начала ВОВ. Курган, ветеран вов, медали и ордена
Ветераны обратились за помощью к депутату заксобрания Прикамья Фото:

Ветераны из села Альняш (Пермский край) хотят восстановить плиту-надгробье у памятника героям Гражданской и Великой Отечественной войн, которая была демонтирована при реставрации объекта. Соответствующее письмо было направлено депутату законодательного собрания региона Дмитрию Новокрещенову.

«В мой адрес поступило обращение от ветеранов села Альняш с просьбой восстановить плиту-надгробье. Взял ситуацию на контроль, буду информировать о ходе решения проблемы на наших информационных ресурсах», — написал Дмитрий Новокрещенов на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

До 1967 года мемориал был братской могилой героев, которые пали на полях сражений во время гражданской войны. Позже было принято решение о реконструкции могилы в обелиск, увековечив тем самым память погибших жителей села Альняш в годы Отечественной войны, при этом захоронение переносить не стали.

Ранее стало известно, что в селе Сива в Сквере Памяти установили бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ), которую также называют «стальным мулом разведки». О знаковом для территории событии рассказывали пермские ветераны.

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Ветераны из села Альняш (Пермский край) хотят восстановить плиту-надгробье у памятника героям Гражданской и Великой Отечественной войн, которая была демонтирована при реставрации объекта. Соответствующее письмо было направлено депутату законодательного собрания региона Дмитрию Новокрещенову. «В мой адрес поступило обращение от ветеранов села Альняш с просьбой восстановить плиту-надгробье. Взял ситуацию на контроль, буду информировать о ходе решения проблемы на наших информационных ресурсах», — написал Дмитрий Новокрещенов на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». До 1967 года мемориал был братской могилой героев, которые пали на полях сражений во время гражданской войны. Позже было принято решение о реконструкции могилы в обелиск, увековечив тем самым память погибших жителей села Альняш в годы Отечественной войны, при этом захоронение переносить не стали. Ранее стало известно, что в селе Сива в Сквере Памяти установили бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ), которую также называют «стальным мулом разведки». О знаковом для территории событии рассказывали пермские ветераны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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