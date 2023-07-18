Челябинск победил в рейтинге городов с дешевой арендой жилья на сутки

В Челябинске можно снять квартиру в среднем за 2,2 тысячи рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинск стал городом-миллионником, где можно дешевле всего снять посуточно квартиру. Об этом заявили анатилики российского онлайн сервиса бронирования квартир.

«Челябинск, Омск, Пермь, Уфа и Краснодар оказались городами-миллионерами с самыми низкими ценами на посуточную аренду жилья в России. Средняя стоимость аренды в них варьируется от 2 200 до 2 600 рублей», — цитирует отчет аналитиков серсиса «Суточно.ру» РИА Новости.

В среднем аренда квартиры на сутки в Челябинске обойдется в 2,2 тысячи рублей. За год сумма выросла на 16%. Самой высокой стоимостью аренды квартиры отличился Санкт-Петербург. Здесь жилье можно снять за 4,7 тысячи рублей в сутки.

Ранее стало известно, что у челябинцев 36% от зарплаты ежемесячно уходит на аренду однокомнатных квартир. Это связано с тем, что в целом по России плата за аренду в городах-миллионниках становится больше, а зарплаты так быстро не растут.