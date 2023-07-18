18 июля 2023

Челябинск победил в рейтинге городов с дешевой арендой жилья на сутки

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в Южноуральск. Челябинская область, дверь, замок, жилье, новоселье, ключи от квартир, ключи в двери
В Челябинске можно снять квартиру в среднем за 2,2 тысячи рублей Фото:

Челябинск стал городом-миллионником, где можно дешевле всего снять посуточно квартиру. Об этом заявили анатилики российского онлайн сервиса бронирования квартир.

«Челябинск, Омск, Пермь, Уфа и Краснодар оказались городами-миллионерами с самыми низкими ценами на посуточную аренду жилья в России. Средняя стоимость аренды в них варьируется от 2 200 до 2 600 рублей», — цитирует отчет аналитиков серсиса «Суточно.ру» РИА Новости.

В среднем аренда квартиры на сутки в Челябинске обойдется в 2,2 тысячи рублей. За год сумма выросла на 16%. Самой высокой стоимостью аренды квартиры отличился Санкт-Петербург. Здесь жилье можно снять за 4,7 тысячи рублей в сутки.

Ранее стало известно, что у челябинцев 36% от зарплаты ежемесячно уходит на аренду однокомнатных квартир. Это связано с тем, что в целом по России плата за аренду в городах-миллионниках становится больше, а зарплаты так быстро не растут.

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Челябинск стал городом-миллионником, где можно дешевле всего снять посуточно квартиру. Об этом заявили анатилики российского онлайн сервиса бронирования квартир. «Челябинск, Омск, Пермь, Уфа и Краснодар оказались городами-миллионерами с самыми низкими ценами на посуточную аренду жилья в России. Средняя стоимость аренды в них варьируется от 2 200 до 2 600 рублей», — цитирует отчет аналитиков серсиса «Суточно.ру» РИА Новости. В среднем аренда квартиры на сутки в Челябинске обойдется в 2,2 тысячи рублей. За год сумма выросла на 16%. Самой высокой стоимостью аренды квартиры отличился Санкт-Петербург. Здесь жилье можно снять за 4,7 тысячи рублей в сутки. Ранее стало известно, что у челябинцев 36% от зарплаты ежемесячно уходит на аренду однокомнатных квартир. Это связано с тем, что в целом по России плата за аренду в городах-миллионниках становится больше, а зарплаты так быстро не растут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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