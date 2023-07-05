Челябинцы треть зарплаты тратят на аренду жилья. Скрин

06 июля 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

В среднем за аренду «однушки» челябинцы ежемесячно отдают 18 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU У челябинцев 36% от зарплаты ежемесячно уходит на аренду однокомнатных квартир. Это связано с тем, что в целом по России плата за аренду в городах-миллионниках становится больше, а зарплаты так быстро не растут, рассказала эксперт «Циан.Аналитика» Елена Лапшина. «Последние месяцы средние ставки аренды в городах-миллионниках увеличиваются. Учитывая, что средний размер заработной платы — менее изменчивая величина, доступность рынка аренды для населения снижается», — отметила Лапшина. Самая дорогая аренда однокомнатных квартир в Ростове-на-Дону (42% от зарплаты). Жителям Москвы, Краснодара и Казани потребуется 40% от ежемесячного заработка. Самое «доступное» однокомнатное жилье сдается в аренду в Перми (31%), Красноярске и Уфе (по 32%). В целом, отличия между городами РФ составляют от 32% до 42%. За аренду «двушки» россиянам, проживающим в мегаполисах, в среднем придется отдать уже 54% от зарплаты. За аренду «двушки» россиянам, проживающим в мегаполисах, в среднем придется отдать 54% от зарплаты Скоин: сайт «Циан. Аналитика»

У челябинцев 36% от зарплаты ежемесячно уходит на аренду однокомнатных квартир. Это связано с тем, что в целом по России плата за аренду в городах-миллионниках становится больше, а зарплаты так быстро не растут, рассказала эксперт «Циан.Аналитика» Елена Лапшина. «Последние месяцы средние ставки аренды в городах-миллионниках увеличиваются. Учитывая, что средний размер заработной платы — менее изменчивая величина, доступность рынка аренды для населения снижается», — отметила Лапшина. Самая дорогая аренда однокомнатных квартир в Ростове-на-Дону (42% от зарплаты). Жителям Москвы, Краснодара и Казани потребуется 40% от ежемесячного заработка. Самое «доступное» однокомнатное жилье сдается в аренду в Перми (31%), Красноярске и Уфе (по 32%). В целом, отличия между городами РФ составляют от 32% до 42%. За аренду «двушки» россиянам, проживающим в мегаполисах, в среднем придется отдать уже 54% от зарплаты.