05 июля 2023

Челябинцы треть зарплаты тратят на аренду жилья. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки. Челябинск, недвижимость, жилье, ипотека, чурилово, новый микрорайон, квартиры, новостройка
В среднем за аренду «однушки» челябинцы ежемесячно отдают 18 тысяч рублей Фото:

У челябинцев 36% от зарплаты ежемесячно уходит на аренду однокомнатных квартир. Это связано с тем, что в целом по России плата за аренду в городах-миллионниках становится больше, а зарплаты так быстро не растут, рассказала эксперт «Циан.Аналитика» Елена Лапшина.

«Последние месяцы средние ставки аренды в городах-миллионниках увеличиваются. Учитывая, что средний размер заработной платы — менее изменчивая величина, доступность рынка аренды для населения снижается», — отметила Лапшина.

Самая дорогая аренда однокомнатных квартир в Ростове-на-Дону (42% от зарплаты). Жителям Москвы, Краснодара и Казани потребуется 40% от ежемесячного заработка. Самое «доступное» однокомнатное жилье сдается в аренду в Перми (31%), Красноярске и Уфе (по 32%). В целом, отличия между городами РФ составляют от 32% до 42%. За аренду «двушки» россиянам, проживающим в мегаполисах, в среднем придется отдать уже 54% от зарплаты.

За аренду «двушки» россиянам, проживающим в мегаполисах, в среднем придется отдать 54% от зарплаты
За аренду «двушки» россиянам, проживающим в мегаполисах, в среднем придется отдать 54% от зарплаты

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У челябинцев 36% от зарплаты ежемесячно уходит на аренду однокомнатных квартир. Это связано с тем, что в целом по России плата за аренду в городах-миллионниках становится больше, а зарплаты так быстро не растут, рассказала эксперт «Циан.Аналитика» Елена Лапшина. «Последние месяцы средние ставки аренды в городах-миллионниках увеличиваются. Учитывая, что средний размер заработной платы — менее изменчивая величина, доступность рынка аренды для населения снижается», — отметила Лапшина. Самая дорогая аренда однокомнатных квартир в Ростове-на-Дону (42% от зарплаты). Жителям Москвы, Краснодара и Казани потребуется 40% от ежемесячного заработка. Самое «доступное» однокомнатное жилье сдается в аренду в Перми (31%), Красноярске и Уфе (по 32%). В целом, отличия между городами РФ составляют от 32% до 42%. За аренду «двушки» россиянам, проживающим в мегаполисах, в среднем придется отдать уже 54% от зарплаты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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