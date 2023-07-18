18 июля 2023

Владельцы «Гринвича» отдали сыновьям землю под стройку в цыганском поселке

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, строительный кран, строительные работы, застройка квартала, застройка центра города, строительство, стройка, застройка территории
Осваивать участки в границах улиц Шаумяна — Амундсена — Волгоградская — Советских Женщин будут пять девелоперов Фото:

Компания «Гринвич-недвижимость» (принадлежит ООО «Малышева, 73»), чьими владельцами являются бизнесмены Константин Погребинский и Игорь Заводовский, передала земельные участки в цыганском поселке на юго-западе Екатеринбурга пяти девелоперам. Две из них — компании, которыми владеют сыновья Погребинского и Заводовского.

Речь идет об участках в границах улиц Шаумяна — Амундсена — Волгоградская — Советских Женщин. «Гринвич-недвижимость» передаст их компаниям Baza Development (владелец — Марк Заводовский), «Свобода мысли» (в числе учредителей значится Матвей Погребинский), а также «Проспект Групп», ГК R1 и «ЭНКО», сообщает 66.RU. Все кварталы объединит прогулочная аллея.

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Компания «Гринвич-недвижимость» (принадлежит ООО «Малышева, 73»), чьими владельцами являются бизнесмены Константин Погребинский и Игорь Заводовский, передала земельные участки в цыганском поселке на юго-западе Екатеринбурга пяти девелоперам. Две из них — компании, которыми владеют сыновья Погребинского и Заводовского. Речь идет об участках в границах улиц Шаумяна — Амундсена — Волгоградская — Советских Женщин. «Гринвич-недвижимость» передаст их компаниям Baza Development (владелец — Марк Заводовский), «Свобода мысли» (в числе учредителей значится Матвей Погребинский), а также «Проспект Групп», ГК R1 и «ЭНКО», сообщает 66.RU. Все кварталы объединит прогулочная аллея.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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