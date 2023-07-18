Владельцы «Гринвича» отдали сыновьям землю под стройку в цыганском поселке 19 июля 2023 в 12:17 Размер текста - 17 + Осваивать участки в границах улиц Шаумяна — Амундсена — Волгоградская — Советских Женщин будут пять девелоперов Фото: Анна Майорова © URA.RU Компания «Гринвич-недвижимость» (принадлежит ООО «Малышева, 73»), чьими владельцами являются бизнесмены Константин Погребинский и Игорь Заводовский, передала земельные участки в цыганском поселке на юго-западе Екатеринбурга пяти девелоперам. Две из них — компании, которыми владеют сыновья Погребинского и Заводовского. Речь идет об участках в границах улиц Шаумяна — Амундсена — Волгоградская — Советских Женщин. «Гринвич-недвижимость» передаст их компаниям Baza Development (владелец — Марк Заводовский), «Свобода мысли» (в числе учредителей значится Матвей Погребинский), а также «Проспект Групп», ГК R1 и «ЭНКО», сообщает 66.RU. Все кварталы объединит прогулочная аллея. Компания «Гринвич-недвижимость» (принадлежит ООО «Малышева, 73»), чьими владельцами являются бизнесмены Константин Погребинский и Игорь Заводовский, передала земельные участки в цыганском поселке на юго-западе Екатеринбурга пяти девелоперам. Две из них — компании, которыми владеют сыновья Погребинского и Заводовского. Речь идет об участках в границах улиц Шаумяна — Амундсена — Волгоградская — Советских Женщин. «Гринвич-недвижимость» передаст их компаниям Baza Development (владелец — Марк Заводовский), «Свобода мысли» (в числе учредителей значится Матвей Погребинский), а также «Проспект Групп», ГК R1 и «ЭНКО», сообщает 66.RU. Все кварталы объединит прогулочная аллея. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям