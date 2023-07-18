В Пермском крае в деревне Хохловка выставили на продажу коттедж, который расположен на берегу Камы и имеет собственный выход к воде. Такой дом оценивают в 29,9 млн рублей, сказано в объявлении на сайте «Авито».
«Уникальное место с личным пирсом на берегу залива в 1,5 километрах от архитектурно-этнографического музея „Хохловка“. Новый стильный двухэтажный дом площадью 461 квадратных метров с панорамным остеклением и террасой», — говорится в объявлении.
Дом продается без ремонта, но все необходимые черновые работы сделаны, коммуникации подведены. Рядом с коттеджем расположена баня, веранда с видом на залив, домик охраны, гараж. В доме можно жить круглый год, отмечает продавец.
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