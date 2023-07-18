18 июля 2023

В пермской деревне продается стильный дом у воды с личным пирсом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пре-открытие «Огонь. Пляж» Балтым. Санаторный. Екатеринбург, закат, пирс, водоем, лето, балтым, огонь пляж, озеро, отдых
У дом можно припарковать водную технику Фото:

В Пермском крае в деревне Хохловка выставили на продажу коттедж, который расположен на берегу Камы и имеет собственный выход к воде. Такой дом оценивают в 29,9 млн рублей, сказано в объявлении на сайте «Авито».

«Уникальное место с личным пирсом на берегу залива в 1,5 километрах от архитектурно-этнографического музея „Хохловка“. Новый стильный двухэтажный дом площадью 461 квадратных метров с панорамным остеклением и террасой», — говорится в объявлении.

Дом продается без ремонта, но все необходимые черновые работы сделаны, коммуникации подведены. Рядом с коттеджем расположена баня, веранда с видом на залив, домик охраны, гараж. В доме можно жить круглый год, отмечает продавец.

В коттедже два этажа
В коттедже два этажа
Фото:
Из веранды открывается вид на залив
Из веранды открывается вид на залив
Фото:
Длина пирса — 21 метр
Длина пирса — 21 метр
Фото:

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В Пермском крае в деревне Хохловка выставили на продажу коттедж, который расположен на берегу Камы и имеет собственный выход к воде. Такой дом оценивают в 29,9 млн рублей, сказано в объявлении на сайте «Авито». «Уникальное место с личным пирсом на берегу залива в 1,5 километрах от архитектурно-этнографического музея „Хохловка“. Новый стильный двухэтажный дом площадью 461 квадратных метров с панорамным остеклением и террасой», — говорится в объявлении. Дом продается без ремонта, но все необходимые черновые работы сделаны, коммуникации подведены. Рядом с коттеджем расположена баня, веранда с видом на залив, домик охраны, гараж. В доме можно жить круглый год, отмечает продавец.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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