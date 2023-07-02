Губернатор ХМАО Комарова уволит мэра, который провалит работу по набору контрактников. Инсайд

03 июля 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Мэр, который не сможет набрать контрактников, будет уволен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова уволит мэра, который провалит работу по набору контрактников. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа. «Губернатор планирует собрать подчиненных и по итогам июня подвести промежуточные результаты кампании. Аутсайдеру среди глав городов и районов грозит отставка», — заявляет инсайдер. По словам собеседника агентства, в ХМАО ситуация с набором добровольцев стала улучшаться. «Это произошло после того, как ответственность за вербовку военнослужащих легла не только на окружной внутрипол, но и на глав муниципалитетов. При этом мэр, который покажет самые низкие показатели по числу и динамике набора, будет вынужден уйти с поста», — сообщил информатор. Источник URA.RU, близкий к окружному правительству, подтвердил, что губернатор будет действовать жестко с ответственными за набор рекрутов чиновниками в случае провала кампании. «Комарова обозначила персональную ответственность глав муниципальных образований за решение государственной задачи по привлечению граждан на контрактную службу. Вплоть до принятия кадровых решений», — сообщил инсайдер. Журналист направил запрос в департамент внутренней политики Югры. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что власти ХМАО планируют выплачивать «подъемные» контрактникам. При подписании соглашения рекруты получат 150 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова уволит мэра, который провалит работу по набору контрактников. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа. «Губернатор планирует собрать подчиненных и по итогам июня подвести промежуточные результаты кампании. Аутсайдеру среди глав городов и районов грозит отставка», — заявляет инсайдер. По словам собеседника агентства, в ХМАО ситуация с набором добровольцев стала улучшаться. «Это произошло после того, как ответственность за вербовку военнослужащих легла не только на окружной внутрипол, но и на глав муниципалитетов. При этом мэр, который покажет самые низкие показатели по числу и динамике набора, будет вынужден уйти с поста», — сообщил информатор. Источник URA.RU, близкий к окружному правительству, подтвердил, что губернатор будет действовать жестко с ответственными за набор рекрутов чиновниками в случае провала кампании. «Комарова обозначила персональную ответственность глав муниципальных образований за решение государственной задачи по привлечению граждан на контрактную службу. Вплоть до принятия кадровых решений», — сообщил инсайдер. Журналист направил запрос в департамент внутренней политики Югры. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что власти ХМАО планируют выплачивать «подъемные» контрактникам. При подписании соглашения рекруты получат 150 тысяч рублей.