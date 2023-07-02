Губернатор ХМАО Наталья Комарова уволит мэра, который провалит работу по набору контрактников. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.
«Губернатор планирует собрать подчиненных и по итогам июня подвести промежуточные результаты кампании. Аутсайдеру среди глав городов и районов грозит отставка», — заявляет инсайдер.
По словам собеседника агентства, в ХМАО ситуация с набором добровольцев стала улучшаться. «Это произошло после того, как ответственность за вербовку военнослужащих легла не только на окружной внутрипол, но и на глав муниципалитетов. При этом мэр, который покажет самые низкие показатели по числу и динамике набора, будет вынужден уйти с поста», — сообщил информатор.
Источник URA.RU, близкий к окружному правительству, подтвердил, что губернатор будет действовать жестко с ответственными за набор рекрутов чиновниками в случае провала кампании. «Комарова обозначила персональную ответственность глав муниципальных образований за решение государственной задачи по привлечению граждан на контрактную службу. Вплоть до принятия кадровых решений», — сообщил инсайдер.
Журналист направил запрос в департамент внутренней политики Югры. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что власти ХМАО планируют выплачивать «подъемные» контрактникам. При подписании соглашения рекруты получат 150 тысяч рублей.
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