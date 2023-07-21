В Челябинской области мужчина упал в карьер и утонул

Спасатели смогли достать тело погибшего через час
В поселке Джабык Карталинского района Челябинской области мужчина упал в карьер и утонул. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.
«Компания поехала отдыхать на карьер за Джабыком. По предварительным данным, 29-летний мужчина стоял на краю обрыва и упал», — сообщается в telegram-канале «Картновости». Спасатели смогли достать тело погибшего только через час.
Ранее на Тесьминском водохранилище под Златоустом (Челябинская область) утонул рыбак. Мужчина погиб, запутавшись в сетях.
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