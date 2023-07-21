21 июля 2023

В Челябинской области мужчина упал в карьер и утонул

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на объектах строительства и реконструкции. Челябинск, купаться запрещено, аншлаг, озеро смолино, знак купание запрешено
Спасатели смогли достать тело погибшего через час Фото:

В поселке Джабык Карталинского района Челябинской области мужчина упал в карьер и утонул. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

«Компания поехала отдыхать на карьер за Джабыком. По предварительным данным, 29-летний мужчина стоял на краю обрыва и упал», — сообщается в telegram-канале «Картновости». Спасатели смогли достать тело погибшего только через час.

Ранее на Тесьминском водохранилище под Златоустом (Челябинская область) утонул рыбак. Мужчина погиб, запутавшись в сетях.

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В поселке Джабык Карталинского района Челябинской области мужчина упал в карьер и утонул. Об этом сообщают очевидцы в соцсети. «Компания поехала отдыхать на карьер за Джабыком. По предварительным данным, 29-летний мужчина стоял на краю обрыва и упал», — сообщается в telegram-канале «Картновости». Спасатели смогли достать тело погибшего только через час. Ранее на Тесьминском водохранилище под Златоустом (Челябинская область) утонул рыбак. Мужчина погиб, запутавшись в сетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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