В ХМАО разрабатывают важные технологии для бойцов СВО. Фото

В ХМАО компания «Авангард» реализует производство квадрокоптеров

23 июля 2023 в 10:08 Размер текста - 17 +

Компания «Авангард» отправила в зону СВО свыше 120 систем сброса Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Ханты-Мансийске компания «Авангард» реализует важный проект в сфере создания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и их комплектующих. Необходимые технологии периодически отправляются бойцам в зону СВО. Об этом сообщила губернатор региона Наталья Комарова. «В своем производственном цехе „Авангард“ настраивает, прошивает квадрокоптеры, производит полную узловую сборку FPV-дронов, систем обнаружения БПЛА, занимается промышленной 3D/5D печатью. Важная часть их работы — помощь нашим военнослужащим. За это время компания отправила в зону СВО свыше 120 систем сброса, более тысячи пластиковых расходников (накольники, хвостовики, ампульницы), шесть анализаторов спектра (система обнаружения БАС)», — передает директора компании Артема Бурлуцкого губернатор региона в своем telegram-канале. Югорчане предлагают инновационные решения для создания моделей беспилотное воздушное судно (БВС) на основе использования 3D-печати. Проект они представили на XIV международном IT-Форуме, международной промышленной выставке «Иннопром». План работы заключается в сотрудничество с крупными промышленными компаниями, участие в развитии беспилотной авиационной системы, отметила Комарова. Ранее URA.RU писало, что советский политехнический колледж ХМАО получил лицензию, позволяющую вести образовательную деятельность по программам обучения операторов БПЛА. Губернатор Югры отметила, что в регионе шла подготовка к созданию необходимой инфраструктуры для безопасного использования дронов. Фото: Наталья Комарова, telegram-канал, https://t.me/komarova_ugra Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ханты-Мансийске компания «Авангард» реализует важный проект в сфере создания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и их комплектующих. Необходимые технологии периодически отправляются бойцам в зону СВО. Об этом сообщила губернатор региона Наталья Комарова. «В своем производственном цехе „Авангард“ настраивает, прошивает квадрокоптеры, производит полную узловую сборку FPV-дронов, систем обнаружения БПЛА, занимается промышленной 3D/5D печатью. Важная часть их работы — помощь нашим военнослужащим. За это время компания отправила в зону СВО свыше 120 систем сброса, более тысячи пластиковых расходников (накольники, хвостовики, ампульницы), шесть анализаторов спектра (система обнаружения БАС)», — передает директора компании Артема Бурлуцкого губернатор региона в своем telegram-канале. Югорчане предлагают инновационные решения для создания моделей беспилотное воздушное судно (БВС) на основе использования 3D-печати. Проект они представили на XIV международном IT-Форуме, международной промышленной выставке «Иннопром». План работы заключается в сотрудничество с крупными промышленными компаниями, участие в развитии беспилотной авиационной системы, отметила Комарова. Ранее URA.RU писало, что советский политехнический колледж ХМАО получил лицензию, позволяющую вести образовательную деятельность по программам обучения операторов БПЛА. Губернатор Югры отметила, что в регионе шла подготовка к созданию необходимой инфраструктуры для безопасного использования дронов.