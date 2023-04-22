В ХМАО будут обучать операторов беспилотников

23 апреля 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

Лицензию на обучение специалистов получил Советский политехнический колледж Фото: Денис Моргунов © URA.RU Советский политехнический колледж (ХМАО) получил лицензию, позволяющую вести образовательную деятельность по программам обучения операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказала губернатор округа Наталья Комарова. «По поручению президента Владимира Путина в России с декабря 2022 года разрабатывается национальный проект „Беспилотные авиационные системы“. Советским политехническим колледжем получена лицензия на ведение образовательной деятельности по программам обучения операторов беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении. Губернатор Югры отметила, что в настоящее время в регионе идет подготовка к созданию необходимой инфраструктуры для безопасного использования дронов. Вместе с партнерами планируется доукомплектование имеющихся вертолетных площадок необходимой инфраструктурой для использования БАС, создание системы сертификации беспилотников и обучение специалистов. Ранее URA.RU сообщало, что Ямало-Ненецкий автономный округ выбран в качестве пилотного региона в новом проекте Минтранса по запуску крупных баз для дронов в 2024 году. В ХМАО внедрение проекта запланировано в 2025 году.

Советский политехнический колледж (ХМАО) получил лицензию, позволяющую вести образовательную деятельность по программам обучения операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказала губернатор округа Наталья Комарова. «По поручению президента Владимира Путина в России с декабря 2022 года разрабатывается национальный проект „Беспилотные авиационные системы“. Советским политехническим колледжем получена лицензия на ведение образовательной деятельности по программам обучения операторов беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении. Губернатор Югры отметила, что в настоящее время в регионе идет подготовка к созданию необходимой инфраструктуры для безопасного использования дронов. Вместе с партнерами планируется доукомплектование имеющихся вертолетных площадок необходимой инфраструктурой для использования БАС, создание системы сертификации беспилотников и обучение специалистов. Ранее URA.RU сообщало, что Ямало-Ненецкий автономный округ выбран в качестве пилотного региона в новом проекте Минтранса по запуску крупных баз для дронов в 2024 году. В ХМАО внедрение проекта запланировано в 2025 году.