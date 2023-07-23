23 июля 2023

Депутат челябинского заксобрания по суду снес баню на заповедном озере

Депутат Алексей Денисенко демонтировал баню на озере Увильды
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правления Союза промышленников и предпринимателей. Челябинск, денисенко алексей, олигархи
Алексей Денисенко демонтировал баню на озере Увильды Фото:

В акватории заповедного озера Увильды (Челябинская область) демонтировали плавучую баню, которая принадлежит депутату заксобрания региона Алексею Денисенко. Демонтаж бани подтвердили в пресс-службе УФССП региона, не называя хозяина объекта.

«Возбудив исполнительное производство, судебный пристав-исполнитель разъяснил должнику последствия уклонения от исполнения судебного решения в виде исполнительского сбора и возможных штрафных санкций. Гражданин не стал дожидаться мер принудительного исполнения, добровольно исполнив демонтаж строения на понтоне», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП региона.

В ведомстве отметили, что демонтировать баню от депутата требовали на основании того, что он не заключил договор водопользования для размещения понтона. Тем самым он нарушил требования федерального законодательства, регламентирующего режим особой охраны уникальных природных объектов, и создал угрозу загрязнения памятника природы.

Денисенко до последнего отстаивал свой объект на озере. Сначала он «отбился» от блогера Владимира Конева, который обвинил депутата в нарушении экологических норм. После баней заинтересовалась прокуратура. Природоохранный прокурор выявил ряд нарушений, на основании которых объект требовалось демонтировать.

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В акватории заповедного озера Увильды (Челябинская область) демонтировали плавучую баню, которая принадлежит депутату заксобрания региона Алексею Денисенко. Демонтаж бани подтвердили в пресс-службе УФССП региона, не называя хозяина объекта. «Возбудив исполнительное производство, судебный пристав-исполнитель разъяснил должнику последствия уклонения от исполнения судебного решения в виде исполнительского сбора и возможных штрафных санкций. Гражданин не стал дожидаться мер принудительного исполнения, добровольно исполнив демонтаж строения на понтоне», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП региона. В ведомстве отметили, что демонтировать баню от депутата требовали на основании того, что он не заключил договор водопользования для размещения понтона. Тем самым он нарушил требования федерального законодательства, регламентирующего режим особой охраны уникальных природных объектов, и создал угрозу загрязнения памятника природы. Денисенко до последнего отстаивал свой объект на озере. Сначала он «отбился» от блогера Владимира Конева, который обвинил депутата в нарушении экологических норм. После баней заинтересовалась прокуратура. Природоохранный прокурор выявил ряд нарушений, на основании которых объект требовалось демонтировать.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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