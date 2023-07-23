Депутат челябинского заксобрания по суду снес баню на заповедном озере

Депутат Алексей Денисенко демонтировал баню на озере Увильды

Алексей Денисенко демонтировал баню на озере Увильды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В акватории заповедного озера Увильды (Челябинская область) демонтировали плавучую баню, которая принадлежит депутату заксобрания региона Алексею Денисенко. Демонтаж бани подтвердили в пресс-службе УФССП региона, не называя хозяина объекта.

«Возбудив исполнительное производство, судебный пристав-исполнитель разъяснил должнику последствия уклонения от исполнения судебного решения в виде исполнительского сбора и возможных штрафных санкций. Гражданин не стал дожидаться мер принудительного исполнения, добровольно исполнив демонтаж строения на понтоне», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП региона.

В ведомстве отметили, что демонтировать баню от депутата требовали на основании того, что он не заключил договор водопользования для размещения понтона. Тем самым он нарушил требования федерального законодательства, регламентирующего режим особой охраны уникальных природных объектов, и создал угрозу загрязнения памятника природы.

Денисенко до последнего отстаивал свой объект на озере. Сначала он «отбился» от блогера Владимира Конева, который обвинил депутата в нарушении экологических норм. После баней заинтересовалась прокуратура. Природоохранный прокурор выявил ряд нарушений, на основании которых объект требовалось демонтировать.