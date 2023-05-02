У депутата челябинского заксобрания сносят баню на заповедном озере

Алексей Денисенко обязан демонтировать плавучую баню на Увильдах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутата заксобрания Челябинской области Алексея Денисенко требуют демонтировать баню, расположенную на заповедном озере Увильды. В пресс-службе прокуратуры региона не стали уточнять собственника, но сообщили, что иск был подан по результатам проведенной проверки.

«Челябинским природоохранным прокурором по итогам проведенной проверки направлено исковое заявление. В нем он обязал гражданина освободить акваторию памятника — озера Увильды, демонтировать понтон-причал и расположенное на нем сооружение», — сообщили URA.RU в прокуратуре региона.

Там отметили, что изначально Аргаяшский райсуд отклонил иск. Однако через апелляционную инстанцию прокуратуре удалось добиться удовлетворения своих требований. Исполнение решения суда находится на контроле.

Согласно данным сервиса СБИС, Денисенко является собственником базы («Бытовик»). Парламентарий на звонок URA.RU не ответил.

Ранее Денисенко подавал в суд на блогера Владимира Конева. Предметом пора стала все та же баня. В своем ролике Конев очень эмоционально обвинил Денисенко в нарушении экологических норм на озере. Депутат подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.