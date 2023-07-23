Жена мобилизованного просит губернатора ХМАО вернуть ее мужа домой

Жена мобилизованного осталась одна с тремя детьми Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жена мобилизованного из Югорска Юлианна Туктамышева обратилась к губернатору ХМАО Натальей Комаровой с просьбой о помощи в возвращении ее мужа из зоны СВО. Сейчас она вынуждена одна справляться с тремя детьми.

«У нас сейчас сложные семейные обстоятельства, мы проживаем в однокомнатной съемной квартире. В городе я совсем одна, родители проживают за 1200 км. У них нет возможности приезжать… в экстренных случаях. У меня хронический калькулезный холецистит с частыми приступами. Я могу в любой момент попасть на операционный стол, при том, что у меня дома трое маленьких детей», — рассказывает женщина в своем обращении в telegram-канале «Кровавая барыня»

Во время беременности Юлианна не раз обращалась в различные инстанции за помощью в возвращении супруга домой. Югорчанку заверяли, что он вернется, когда на свет появится третий ребенок. После рождения малыша военнослужащий обратился в призывную комиссию с просьбой о демобилизации, однако получил отказ, мотивированный тем, что, по указу Генштаба, отцов троих детей не возвращают из зоны боевых действий.

Уполномоченная по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова сообщила URA.RU, что возврату домой подлежали мобилизованные во время их нахождение в учебных центрах. «Всех, у кого было трое детей и кто при этом хотел вернуться, возвращали. У нас вернулись более двухсот человек. С января-февраля 2023 года действие этих указаний приостановлено», — прокомментировала ситуацию югорский омбудсмен.

Также Стребкова рассказала, что пока единственный доступный вариант содействия семье в данной ситуации — это предоставление мобилизованному дополнительного отпуска по причине рождения ребенка. Командир части, по заверению омбудсмена, имеет право на предоставление военнослужащему дополнительного отпуска при наличии копии свидетельства о рождении ребенка.

Ранее URA.RU писало про то, как военнослужащие могут оформить дополнительный отпуск на рождение детей. Тогда Наталья Стребкова рассказывала, что оснований для отказа в предоставлении такого отпуска нет и подобные случаи в Югре ей не известны.