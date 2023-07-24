МВД Беларуси обсудило с ЧВК «Вагнер» защиту границы с Польшей

24 июля 2023 в 23:29 Размер текста - 17 +

Практический опыт ЧВК имеет значение из-за ситуации на границе Белоруссии, заявил Курбаков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков обсудил с бойцами ЧВК «Вагнер» вопросы взаимодействия с компанией и обучения белорусских военнослужащих ее инструкторами. Встреча прошла в учебном центре внутренних войск МВД, сообщили в ведомстве. «В учебном центре внутренних войск МВД состоялась встреча Министра внутренних дел Ивана Кубракова с представителями ЧВК „Вагнер“. На повестку дня были вынесены вопросы взаимодействия с частной военной компанией и обучения наших бойцов ее инструкторами», — сообщили в МВД Белоруссии. По словам Курбаков, практический опыт представителей ЧВК имеет большое значение в ввиду непростой ситуации у границ республики. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика может оказать помощь Западной Украине при вторжении Польши. Также он сообщил, что ожидает поддержки этого плана со стороны президента РФ Владимира Путина, передает МК . Также белорусский лидер сообщал, что его стали напрягать бойцы ЧВК «Вагнер» своим желанием пойти на Запад. Он заявил, что они спрашивали разрешения «сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув», пишет RT.

Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков обсудил с бойцами ЧВК «Вагнер» вопросы взаимодействия с компанией и обучения белорусских военнослужащих ее инструкторами. Встреча прошла в учебном центре внутренних войск МВД, сообщили в ведомстве. «В учебном центре внутренних войск МВД состоялась встреча Министра внутренних дел Ивана Кубракова с представителями ЧВК „Вагнер“. На повестку дня были вынесены вопросы взаимодействия с частной военной компанией и обучения наших бойцов ее инструкторами», — сообщили в МВД Белоруссии. По словам Курбаков, практический опыт представителей ЧВК имеет большое значение в ввиду непростой ситуации у границ республики. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика может оказать помощь Западной Украине при вторжении Польши. Также он сообщил, что ожидает поддержки этого плана со стороны президента РФ Владимира Путина, передает МК. Также белорусский лидер сообщал, что его стали напрягать бойцы ЧВК «Вагнер» своим желанием пойти на Запад. Он заявил, что они спрашивали разрешения «сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув», пишет RT.