На челябинском мясокомбинате после модернизации производства выросла зарплата

С увеличением выпуска компания стала больше платить сотрудникам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На мясокомбинате компании «Концерн Митмонд» из Челябинска зарплата персонала выросла после модернизации производства. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, продукция выпускается под маркой «Кантри».

«Персоналу изменили систему оплаты. Введение почасовой ставки от выработки замотивировало сотрудников работать эффективнее, зарплаты выросли», — уточнили в минпроме.

Денег стало больше после того, как выработка продукции увеличилась. Теперь варено-копченую колбасу производят за 42 часа вместо 70. Рост производительности почти на 40% позволил сократить показатель незавершенного производства с 67 до 36 тонн.

Производственные проблемы руководству помогли найти эксперты Регионального центра компетенций. Их работа помогла выявить более 30 проблем. В результате организовали новый участок упаковки, расположив его ближе к производству. Установка широкого дверного проема сократила излишние перемещения между цехами. Сбор заявок ускорился после внедрения системы адресного хранения на складе готовой продукции.

Глава Фонда развития промышленности области Сергей Казаков заявил, что из 132 предприятий, на которых в регионе внедрили принципы бережливого производства, 23 компании работают в сфере пищевой промышленности. Модернизация позволяет им увеличивать объемы выпуска без потери качества продукции.