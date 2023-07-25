Команда КВН из Челябинска выступит на «Голосящем кивине-2023» на берегу Балтийского моря

«Голосящий кивин-2023» пройдет на берегу Балтийского моря Фото: Московец Илья © URA.RU

Команда КВН «Город N», представляющая Челябинскую область, 30 июля выступит на «Голосящем кивине-2023». Музыкальный фестиваль пройдет в Светлогорске Калининградской области на берегу Балтийского моря, сообщили в пресс-службе мэрии.

«30 июля в Светлогорске Калининградской области состоится традиционный музыкальный фестиваль команд КВН „Голосящий КИВИН — 2023“. В нем примут участие команды со всей России, в том числе команда КВН „Город N“, представляющая Челябинскую область,» — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе также отметили, на данный момент челябинские квнщики уже готовят выступление, репетируют и проходят редакторские просмотры в городе Светлогорск. «Город N» уже два раза участвовала в фестивале, но КИВИН так и не покорила. В этот раз акцент будет сделан на музыкальность выступления. Еще будут подготовлены сюрпризы, в том числе будут привлечены к выступлению звездные члены жюри.

В фестивале, как обычно, примут участие представители высшей лиги КВН. В «Голосящем КИВИНе» будет лишь один конкурс и не будет оценок жюри. Вместо призов команды получат статуэтки символа КВН — КИВИНа, главной считается награда Большой КИВИН в Золотом.