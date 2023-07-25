25 июля 2023

Жителю Челябинска не сделали операцию на сердце из-за нехватки импортных материалов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация нового роботизированного операционного микроскопа в ГКБ № 40. Екатеринбург, операция, здоровье, медицина, больница, хирургические инструменты, медики, нейрохирургия, врачи
Операция должна была состояться 2 августа, но ее отложили на неделю Фото:

В Челябинске 73-летний пенсионер был направлен в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии с диагнозом «пароксизмальная форма фибрилляции предсердий, полная блокада левой ножки пучка Гиса», гипертонией, проблемами с давлением. Операция была назначена на 2 августа, но ее отложили на неделю из-за того, что импортных расходных материалов не было в наличии.

«Нам позвонили из кардиоцентра и сообщили, что вынуждены отменить операцию по причине отсутствия расходных материалов. Сказали, что они застряли на границе, что из-за санкций кардиоцентр испытывает трудности. Конкретно, что именно отсутствует, не сказали», — поделилась родственница пенсионера.

Как сообщает издание «74.ру», в кардиоцентре пояснили, что не имеют права разглашать информацию о пациентах и их здоровье. В больнице не стали уточнять, какие «материалы» имеются ввиду. Когда теперь сделают операцию 73-летнему челябинцу, не известно.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 73-летний пенсионер был направлен в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии с диагнозом «пароксизмальная форма фибрилляции предсердий, полная блокада левой ножки пучка Гиса», гипертонией, проблемами с давлением. Операция была назначена на 2 августа, но ее отложили на неделю из-за того, что импортных расходных материалов не было в наличии. «Нам позвонили из кардиоцентра и сообщили, что вынуждены отменить операцию по причине отсутствия расходных материалов. Сказали, что они застряли на границе, что из-за санкций кардиоцентр испытывает трудности. Конкретно, что именно отсутствует, не сказали», — поделилась родственница пенсионера. Как сообщает издание «74.ру», в кардиоцентре пояснили, что не имеют права разглашать информацию о пациентах и их здоровье. В больнице не стали уточнять, какие «материалы» имеются ввиду. Когда теперь сделают операцию 73-летнему челябинцу, не известно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...