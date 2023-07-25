Жителю Челябинска не сделали операцию на сердце из-за нехватки импортных материалов

26 июля 2023 в 10:19 Размер текста - 17 +

Операция должна была состояться 2 августа, но ее отложили на неделю Фото: Московец Илья © URA.RU В Челябинске 73-летний пенсионер был направлен в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии с диагнозом «пароксизмальная форма фибрилляции предсердий, полная блокада левой ножки пучка Гиса», гипертонией, проблемами с давлением. Операция была назначена на 2 августа, но ее отложили на неделю из-за того, что импортных расходных материалов не было в наличии. «Нам позвонили из кардиоцентра и сообщили, что вынуждены отменить операцию по причине отсутствия расходных материалов. Сказали, что они застряли на границе, что из-за санкций кардиоцентр испытывает трудности. Конкретно, что именно отсутствует, не сказали», — поделилась родственница пенсионера. Как сообщает издание «74.ру», в кардиоцентре пояснили, что не имеют права разглашать информацию о пациентах и их здоровье. В больнице не стали уточнять, какие «материалы» имеются ввиду. Когда теперь сделают операцию 73-летнему челябинцу, не известно.

В Челябинске 73-летний пенсионер был направлен в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии с диагнозом «пароксизмальная форма фибрилляции предсердий, полная блокада левой ножки пучка Гиса», гипертонией, проблемами с давлением. Операция была назначена на 2 августа, но ее отложили на неделю из-за того, что импортных расходных материалов не было в наличии. «Нам позвонили из кардиоцентра и сообщили, что вынуждены отменить операцию по причине отсутствия расходных материалов. Сказали, что они застряли на границе, что из-за санкций кардиоцентр испытывает трудности. Конкретно, что именно отсутствует, не сказали», — поделилась родственница пенсионера. Как сообщает издание «74.ру», в кардиоцентре пояснили, что не имеют права разглашать информацию о пациентах и их здоровье. В больнице не стали уточнять, какие «материалы» имеются ввиду. Когда теперь сделают операцию 73-летнему челябинцу, не известно.