Жителю Челябинска не сделали операцию на сердце из-за нехватки импортных материалов

В Челябинске 73-летний пенсионер был направлен в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии с диагнозом «пароксизмальная форма фибрилляции предсердий, полная блокада левой ножки пучка Гиса», гипертонией, проблемами с давлением. Операция была назначена на 2 августа, но ее отложили на неделю из-за того, что импортных расходных материалов не было в наличии.
«Нам позвонили из кардиоцентра и сообщили, что вынуждены отменить операцию по причине отсутствия расходных материалов. Сказали, что они застряли на границе, что из-за санкций кардиоцентр испытывает трудности. Конкретно, что именно отсутствует, не сказали», — поделилась родственница пенсионера.
Как сообщает издание «74.ру», в кардиоцентре пояснили, что не имеют права разглашать информацию о пациентах и их здоровье. В больнице не стали уточнять, какие «материалы» имеются ввиду. Когда теперь сделают операцию 73-летнему челябинцу, не известно.
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