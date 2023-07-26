26 июля 2023

В Пермском крае долги по зарплате выросли в 70 раз

© Служба новостей «URA.RU»
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Более 11 миллионов организации должны своим сотрудникам Фото:

Пермские работодатели задолжали своему персоналу более 11 млн рублей. В июне этот показатель был в 70 раз меньше. Такие данные опубликованы на сайте Пермьстата.

«Суммарная задолженность по заработной плате на 1 июля составила 11,1 млн рублей. Это в 70 раз больше, чем в предыдущем месяце», — сообщает ведомство.

Максимальный объем просроченной задолженности приходится на промышленные организации. Больше всего долгов по зарплате в Кунгурского городском округе. На втором месте Пермь, замыкает тройку лидеров среди территорий Куеда.

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Пермские работодатели задолжали своему персоналу более 11 млн рублей. В июне этот показатель был в 70 раз меньше. Такие данные опубликованы на сайте Пермьстата. «Суммарная задолженность по заработной плате на 1 июля составила 11,1 млн рублей. Это в 70 раз больше, чем в предыдущем месяце», — сообщает ведомство. Максимальный объем просроченной задолженности приходится на промышленные организации. Больше всего долгов по зарплате в Кунгурского городском округе. На втором месте Пермь, замыкает тройку лидеров среди территорий Куеда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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