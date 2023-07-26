В Пермском крае долги по зарплате выросли в 70 раз

Более 11 миллионов организации должны своим сотрудникам
Пермские работодатели задолжали своему персоналу более 11 млн рублей. В июне этот показатель был в 70 раз меньше. Такие данные опубликованы на сайте Пермьстата.
«Суммарная задолженность по заработной плате на 1 июля составила 11,1 млн рублей. Это в 70 раз больше, чем в предыдущем месяце», — сообщает ведомство.
Максимальный объем просроченной задолженности приходится на промышленные организации. Больше всего долгов по зарплате в Кунгурского городском округе. На втором месте Пермь, замыкает тройку лидеров среди территорий Куеда.
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