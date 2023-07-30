Пермский врач пытался откупиться от силовиков за 50 тысяч долларов

31 июля 2023 в 09:52 Размер текста - 17 +

Деньги должен был передать посредник Фото: Анна Майорова © URA.RU Заместитель главного врача одной из пермских больниц попался на том, что планировал дать взятку силовикам, чтобы избежать уголовного преследования. Посредником в своем замысле он выбрал ранее судимого москвича. «В 2021 году сотрудники ФСБ проверяли документацию по закупкам одной из пермских больниц. Испугавшись того, что будут найдены нарушения и возбудят уголовное дело, заместитель главного врача обратился к ранее судимому жителю Москвы с просьбой выступить посредником и передать силовикам взятку. Москвич должен был передать сотрудникам ФСБ 50 тысяч долларов. Деньги для этого готов был дать один из поставщиков медицинских изделий. Замысел не был доведен до конца поскольку преступников арестовали», — рассказали в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. Суд признал заместителя главного врача виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 1,5 миллиона рублей. судебный процесс над жителем столицы еще продолжается.

Заместитель главного врача одной из пермских больниц попался на том, что планировал дать взятку силовикам, чтобы избежать уголовного преследования. Посредником в своем замысле он выбрал ранее судимого москвича. «В 2021 году сотрудники ФСБ проверяли документацию по закупкам одной из пермских больниц. Испугавшись того, что будут найдены нарушения и возбудят уголовное дело, заместитель главного врача обратился к ранее судимому жителю Москвы с просьбой выступить посредником и передать силовикам взятку. Москвич должен был передать сотрудникам ФСБ 50 тысяч долларов. Деньги для этого готов был дать один из поставщиков медицинских изделий. Замысел не был доведен до конца поскольку преступников арестовали», — рассказали в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. Суд признал заместителя главного врача виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 1,5 миллиона рублей. судебный процесс над жителем столицы еще продолжается.