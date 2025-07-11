11 июля 2025

Строительство пермского ЖК для ракетостроителей перешло под контроль ПСБ

© Служба новостей «URA.RU»
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В рамках проекта собираются построить четыре многоэтажных дома
В рамках проекта собираются построить четыре многоэтажных дома Фото:

ПСБ получил полный контроль над строительством жилкомплекса «Новый Звездный» для сотрудников предприятий «Протон-ПМ» и «ОДК-Пермские моторы» в микрорайоне Новые Ляды. Корпорация развития Пермского края (КРПК) завершила сделку по продаже своей доли дочерней структуре банка, сообщила пресс-служба компании.

«КРПК завершила сделку по продаже доли в размере 49% в уставном капитале специализированного застройщика ООО „Новый Звездный“. Покупателем выступила дочерняя компания ПСБ», — на заявление представителей корпорации ссылается «Коммерсант-Прикамье».

Собеседники издания отметили, что были выполнены все ключевые задачи на текущем этапе проекта: обеспечен статус приоритетного инвестиционного проекта, подготовлена проектно-сметная документация и получено разрешение на строительство. Финансово-экономическая модель застройки была одобрена банком, после чего проект перешел в стадию активной реализации.

Ранее сроки сдачи жилого комплекса были перенесены почти на два года: ввод домов в эксплуатацию ожидается в первом квартале 2027 года. Причиной задержки стали дополнительные инженерно-геологические изыскания и корректировки проектной документации, сообщили представители застройщика.

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ПСБ получил полный контроль над строительством жилкомплекса «Новый Звездный» для сотрудников предприятий «Протон-ПМ» и «ОДК-Пермские моторы» в микрорайоне Новые Ляды. Корпорация развития Пермского края (КРПК) завершила сделку по продаже своей доли дочерней структуре банка, сообщила пресс-служба компании. «КРПК завершила сделку по продаже доли в размере 49% в уставном капитале специализированного застройщика ООО „Новый Звездный“. Покупателем выступила дочерняя компания ПСБ», — на заявление представителей корпорации ссылается «Коммерсант-Прикамье». Собеседники издания отметили, что были выполнены все ключевые задачи на текущем этапе проекта: обеспечен статус приоритетного инвестиционного проекта, подготовлена проектно-сметная документация и получено разрешение на строительство. Финансово-экономическая модель застройки была одобрена банком, после чего проект перешел в стадию активной реализации. Ранее сроки сдачи жилого комплекса были перенесены почти на два года: ввод домов в эксплуатацию ожидается в первом квартале 2027 года. Причиной задержки стали дополнительные инженерно-геологические изыскания и корректировки проектной документации, сообщили представители застройщика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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