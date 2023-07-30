В Казахстане задержали фигуранта громкого убийства, совершенного в Сургуте

31 июля 2023 в 17:19 Размер текста - 17 +

Причиной убийства в сургутском садовом товариществе стал сотовый телефон Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сургутские полицейские совместно с казахстанскими коллегами установили местонахождение второго участника убийства в сургуском СНТ «Дорожник». Об этом сообщает пресс-служба УМВД Югры. «Оперуполномоченными уголовного розыска УМВД России по городу Сургуту во взаимодействии с сотрудниками департамента полиции города Алматы МВД Республики Казахстан задержан мужчина, объявленный в международный розыск. Он является соучастником убийства, совершенного в СНТ „Дорожник“ города Сургута за совершение тяжких преступлений на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении. В настоящий момент задержанный находится в изоляторе в Алматы. Решается вопрос о его экстрадиции в Российскую Федерацию. Как ранее сообщало URA.RU, обвиняемый вместе с подельником совершил убийство мужчины, чтобы завладеть его сотовым телефоном. Второй фигурант этого дела уже получил обвинительное заключение, его дело передано в суд.

Сургутские полицейские совместно с казахстанскими коллегами установили местонахождение второго участника убийства в сургуском СНТ «Дорожник». Об этом сообщает пресс-служба УМВД Югры. «Оперуполномоченными уголовного розыска УМВД России по городу Сургуту во взаимодействии с сотрудниками департамента полиции города Алматы МВД Республики Казахстан задержан мужчина, объявленный в международный розыск. Он является соучастником убийства, совершенного в СНТ „Дорожник“ города Сургута за совершение тяжких преступлений на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении. В настоящий момент задержанный находится в изоляторе в Алматы. Решается вопрос о его экстрадиции в Российскую Федерацию. Как ранее сообщало URA.RU, обвиняемый вместе с подельником совершил убийство мужчины, чтобы завладеть его сотовым телефоном. Второй фигурант этого дела уже получил обвинительное заключение, его дело передано в суд.