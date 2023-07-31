Пермская фабрика, перестроившая работу под нужды СВО, выбралась из убытков

Пермская фабрика мягкой мебели «Аврора», запустившая новую производственную линию по пошиву спальных мешков для участников спецоперации на Украине, перестала быть убыточной. По данным сервиса контрагентов СБИС, в 2022 году предприятие получило чистую прибыль в 3,8 млн рублей.
«Фабрика мягкой мебели „Аврора“, Пермский край. Отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка — 150,5 млн рублей, чистая прибыль — 3,8 млн рублей», — сообщается в СБИС. Годом ранее выручка предприятия составляла 157,1 млн рублей, чистый убыток — 14,7 млн рублей.
В отчете о движении денежных средств уточняется, что в 2022 году поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг предприятия составили 196 млн рублей. Основной статьей расходов фабрики в размере 146,4 млн рублей являются выплаты поставщикам за сырье, материалы, работы и услуги.
Фабрика «Аврора» является крупнейшим производителем мягкой мебели в Пермском крае. Основные виды продукции — диваны, кресла, а также мебельные аксессуары. В октябре 2022 года предприятие перестроила работу, запустив производство спальных мешков для участников спецоперации на Украине.
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