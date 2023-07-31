31 июля 2023

Пермская фабрика, перестроившая работу под нужды СВО, выбралась из убытков

Пермская фабрика мягкой мебели «Аврора» в 2022 году перестала быть убыточной
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Фабрика больше не является убыточной Фото:

Пермская фабрика мягкой мебели «Аврора», запустившая новую производственную линию по пошиву спальных мешков для участников спецоперации на Украине, перестала быть убыточной. По данным сервиса контрагентов СБИС, в 2022 году предприятие получило чистую прибыль в 3,8 млн рублей.

«Фабрика мягкой мебели „Аврора“, Пермский край. Отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка — 150,5 млн рублей, чистая прибыль — 3,8 млн рублей», — сообщается в СБИС. Годом ранее выручка предприятия составляла 157,1 млн рублей, чистый убыток — 14,7 млн рублей.

В отчете о движении денежных средств уточняется, что в 2022 году поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг предприятия составили 196 млн рублей. Основной статьей расходов фабрики в размере 146,4 млн рублей являются выплаты поставщикам за сырье, материалы, работы и услуги.

Фабрика «Аврора» является крупнейшим производителем мягкой мебели в Пермском крае. Основные виды продукции — диваны, кресла, а также мебельные аксессуары. В октябре 2022 года предприятие перестроила работу, запустив производство спальных мешков для участников спецоперации на Украине.

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Пермская фабрика мягкой мебели «Аврора», запустившая новую производственную линию по пошиву спальных мешков для участников спецоперации на Украине, перестала быть убыточной. По данным сервиса контрагентов СБИС, в 2022 году предприятие получило чистую прибыль в 3,8 млн рублей. «Фабрика мягкой мебели „Аврора“, Пермский край. Отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка — 150,5 млн рублей, чистая прибыль — 3,8 млн рублей», — сообщается в СБИС. Годом ранее выручка предприятия составляла 157,1 млн рублей, чистый убыток — 14,7 млн рублей. В отчете о движении денежных средств уточняется, что в 2022 году поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг предприятия составили 196 млн рублей. Основной статьей расходов фабрики в размере 146,4 млн рублей являются выплаты поставщикам за сырье, материалы, работы и услуги. Фабрика «Аврора» является крупнейшим производителем мягкой мебели в Пермском крае. Основные виды продукции — диваны, кресла, а также мебельные аксессуары. В октябре 2022 года предприятие перестроила работу, запустив производство спальных мешков для участников спецоперации на Украине.
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