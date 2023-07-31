В Челябинске выросли цены на вторичное жилье

Аналитики: В Челябинске за год цены на вторичное жилье поднялись на 22%

01 августа 2023 в 14:42 Размер текста - 17 +

За год жилье на вторичном рынке подорожало на 22% Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Челябинске в июле 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 рост цен на вторичном рынке жилья составил 22%, за последние 30 дней — 1,7%. Стоимость квадратного метра вторичной недвижимости за последний месяц выросла с 77,9 до 79,2 тысяч рублей, сообщают аналитики портала о недвижимости. «По итогам последних 30 дней средние номинальные цены предложения по выборке в Челябинске выросли на 1,7%. Цена за квадратный метр вторичного жилья с июня 2023 года по июль поднялась с 77,9 до 79,2 тысяч рублей за квадратный метр. При этом за год рост цен на вторичное жилье в городе-миллионнике составил 22% (64,7 до 79,2 тысяч рублей за квадратный метр)», — говорится на сайте «Циан.Аналитика». Аналитики отмечают, темпы роста цен на «вторичку» в Челябинске постоянно увеличиваются. При этом заметно снижение объема предложений на рынке вторичного жилья. Аналитики портала сложившуюся тенденцию объясняют как активностью покупателей, так и сезонным затишьем в середине лета.

В Челябинске в июле 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 рост цен на вторичном рынке жилья составил 22%, за последние 30 дней — 1,7%. Стоимость квадратного метра вторичной недвижимости за последний месяц выросла с 77,9 до 79,2 тысяч рублей, сообщают аналитики портала о недвижимости. «По итогам последних 30 дней средние номинальные цены предложения по выборке в Челябинске выросли на 1,7%. Цена за квадратный метр вторичного жилья с июня 2023 года по июль поднялась с 77,9 до 79,2 тысяч рублей за квадратный метр. При этом за год рост цен на вторичное жилье в городе-миллионнике составил 22% (64,7 до 79,2 тысяч рублей за квадратный метр)», — говорится на сайте «Циан.Аналитика». Аналитики отмечают, темпы роста цен на «вторичку» в Челябинске постоянно увеличиваются. При этом заметно снижение объема предложений на рынке вторичного жилья. Аналитики портала сложившуюся тенденцию объясняют как активностью покупателей, так и сезонным затишьем в середине лета.