31 июля 2023

В Челябинске выросли цены на вторичное жилье

Аналитики: В Челябинске за год цены на вторичное жилье поднялись на 22%
© Служба новостей «URA.RU»
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За год жилье на вторичном рынке подорожало на 22% Фото:

В Челябинске в июле 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 рост цен на вторичном рынке жилья составил 22%, за последние 30 дней — 1,7%. Стоимость квадратного метра вторичной недвижимости за последний месяц выросла с 77,9 до 79,2 тысяч рублей, сообщают аналитики портала о недвижимости.

«По итогам последних 30 дней средние номинальные цены предложения по выборке в Челябинске выросли на 1,7%. Цена за квадратный метр вторичного жилья с июня 2023 года по июль поднялась с 77,9 до 79,2 тысяч рублей за квадратный метр. При этом за год рост цен на вторичное жилье в городе-миллионнике составил 22% (64,7 до 79,2 тысяч рублей за квадратный метр)», — говорится на сайте «Циан.Аналитика».

Аналитики отмечают, темпы роста цен на «вторичку» в Челябинске постоянно увеличиваются. При этом заметно снижение объема предложений на рынке вторичного жилья. Аналитики портала сложившуюся тенденцию объясняют как активностью покупателей, так и сезонным затишьем в середине лета.

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В Челябинске в июле 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 рост цен на вторичном рынке жилья составил 22%, за последние 30 дней — 1,7%. Стоимость квадратного метра вторичной недвижимости за последний месяц выросла с 77,9 до 79,2 тысяч рублей, сообщают аналитики портала о недвижимости. «По итогам последних 30 дней средние номинальные цены предложения по выборке в Челябинске выросли на 1,7%. Цена за квадратный метр вторичного жилья с июня 2023 года по июль поднялась с 77,9 до 79,2 тысяч рублей за квадратный метр. При этом за год рост цен на вторичное жилье в городе-миллионнике составил 22% (64,7 до 79,2 тысяч рублей за квадратный метр)», — говорится на сайте «Циан.Аналитика». Аналитики отмечают, темпы роста цен на «вторичку» в Челябинске постоянно увеличиваются. При этом заметно снижение объема предложений на рынке вторичного жилья. Аналитики портала сложившуюся тенденцию объясняют как активностью покупателей, так и сезонным затишьем в середине лета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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