В центре Екатеринбурга высадились десантники — они провели показательные прыжки в честь Дня Воздушно-десантных войск (ВДВ). Парашютисты с флагами прыгнули с самолета над центром города и должны были приземлиться в определенной точке на Плотинке, передает корреспондент URA.RU с места событий.
Ветераны ВДВ, их родственники и неравнодушные к празднику екатеринбуржцы начали собираться возле Храма-на-Крови в 8:00 часов на праздничный молебен. После его окончания они отправились в Исторический сквер, где в 9:15 начались показательные прыжки спортсменов-парашютистов. Они прыгали с самолета, пролетевшего над центром города, и должны были приземлиться в определенную точку на Плотинке. Горожане доставали телефоны и снимали десантников, летевших с флагами над городом.
Также в программе празднования — шествие колонны ветеранов ВДВ к мемориалу «Черный тюльпан» и возложение венка и цветов. В 12:00 часов там начнется концерт, где выступят шоу-группа «Все Окей», «Славяночка», вокальный ансамбль Ирбитского муниципального образования, «Офицерское трио», шоу-балет «Анимэкс», школа танцев «Арабеск» и Александр Моргачев.
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