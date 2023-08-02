02 августа 2023

Повар ресторана в Екатеринбурге потратил с чужой карты 10 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Теперь повару грозит лишение свободы на срок до шести лет Фото:

В Екатеринбурге повар одного из ресторанов нашел банковскую карту и потратил с нее 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

«Подозреваемым оказался ранее несудимый 32-летний повар одного из ресторанов. Задержанный сознался в содеянном и пояснил, что нашел карточку потерпевшего у входа в парк Маяковского, после чего у него возник умысел на хищение с нее денежных средств», — сообщили на официальном сайте УМВД России по Екатеринбургу.

Инцидент произошел вечером 31 июля, потратив деньги, повар избавился от карты екатеринбуржца. Теперь в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о краже, совершенной с банковского счета. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловчанин брал кредиты с телефонов своих подруг, а затем спускал деньги на ставках. Известно, как минимум о двух жертвах, причем на одну из девушек он оформил кредит на сумму 2 миллиона рублей.

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В Екатеринбурге повар одного из ресторанов нашел банковскую карту и потратил с нее 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу. «Подозреваемым оказался ранее несудимый 32-летний повар одного из ресторанов. Задержанный сознался в содеянном и пояснил, что нашел карточку потерпевшего у входа в парк Маяковского, после чего у него возник умысел на хищение с нее денежных средств», — сообщили на официальном сайте УМВД России по Екатеринбургу. Инцидент произошел вечером 31 июля, потратив деньги, повар избавился от карты екатеринбуржца. Теперь в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о краже, совершенной с банковского счета. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. Ранее URA.RU сообщало, что свердловчанин брал кредиты с телефонов своих подруг, а затем спускал деньги на ставках. Известно, как минимум о двух жертвах, причем на одну из девушек он оформил кредит на сумму 2 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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