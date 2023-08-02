До конца недели в Челябинской области задержится жара с грозами. Скрин 03 августа 2023 в 14:26 Размер текста - 17 + Все выходные в Челябинске и регионе будут лить дожди, сообщили синоптики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области до конца недели, 6 августа задержатся жара, достигающая 30 градусов, и дожди с грозами. Об этом URA.RU сообщили в регионально гидрометцентре. «На территории Челябинской области до 6 августа сохранятся жара и дожди с грозами. С 4 по 6 августа ночная температура будет колебаться в пределах 13-19 градусов, дневная — 24-29. Ночью 4 августа в низинах температура может упасть до восьми градусов и местами появятся туманы. Порывы ветра при грозах могут достигать 12-15 метров в секунду», — пояснили в челябинском ЦГМС. В областном центре дожди будут идти с 4 по 6 августа. Кроме того, на протяжении всех выходных ожидаются грозы. Ночью температура опустится до 16-18 градусов, днем воздух прогреется до 25-29 градусов. Скрин: сайт челябинского ЦГМС В Челябинской области до конца недели, 6 августа задержатся жара, достигающая 30 градусов, и дожди с грозами. Об этом URA.RU сообщили в регионально гидрометцентре. «На территории Челябинской области до 6 августа сохранятся жара и дожди с грозами. С 4 по 6 августа ночная температура будет колебаться в пределах 13-19 градусов, дневная — 24-29. Ночью 4 августа в низинах температура может упасть до восьми градусов и местами появятся туманы. Порывы ветра при грозах могут достигать 12-15 метров в секунду», — пояснили в челябинском ЦГМС. В областном центре дожди будут идти с 4 по 6 августа. Кроме того, на протяжении всех выходных ожидаются грозы. Ночью температура опустится до 16-18 градусов, днем воздух прогреется до 25-29 градусов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям