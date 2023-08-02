02 августа 2023

До конца недели в Челябинской области задержится жара с грозами. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ураган, зонт, непогода, шторм, ливень, климат, дождь
Все выходные в Челябинске и регионе будут лить дожди, сообщили синоптики Фото:

В Челябинской области до конца недели, 6 августа задержатся жара, достигающая 30 градусов, и дожди с грозами. Об этом URA.RU сообщили в регионально гидрометцентре.

«На территории Челябинской области до 6 августа сохранятся жара и дожди с грозами. С 4 по 6 августа ночная температура будет колебаться в пределах 13-19 градусов, дневная — 24-29. Ночью 4 августа в низинах температура может упасть до восьми градусов и местами появятся туманы. Порывы ветра при грозах могут достигать 12-15 метров в секунду», — пояснили в челябинском ЦГМС.

В областном центре дожди будут идти с 4 по 6 августа. Кроме того, на протяжении всех выходных ожидаются грозы. Ночью температура опустится до 16-18 градусов, днем воздух прогреется до 25-29 градусов.

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В Челябинской области до конца недели, 6 августа задержатся жара, достигающая 30 градусов, и дожди с грозами. Об этом URA.RU сообщили в регионально гидрометцентре. «На территории Челябинской области до 6 августа сохранятся жара и дожди с грозами. С 4 по 6 августа ночная температура будет колебаться в пределах 13-19 градусов, дневная — 24-29. Ночью 4 августа в низинах температура может упасть до восьми градусов и местами появятся туманы. Порывы ветра при грозах могут достигать 12-15 метров в секунду», — пояснили в челябинском ЦГМС. В областном центре дожди будут идти с 4 по 6 августа. Кроме того, на протяжении всех выходных ожидаются грозы. Ночью температура опустится до 16-18 градусов, днем воздух прогреется до 25-29 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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