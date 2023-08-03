В Подмосковье возле АЗС прогремел взрыв. Видео

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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, дым, пожар, лэп, энергетика
Очевидцы сообщили о взрывах у села Ачкасово Фото:

В Подмосковье у села Ачкасово возле АЗС прогремел взрыв. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«Взрыв прогремел возле АЗС у села Ачкасово в Воскресенком районе Подмосковья», — пишет telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев. Авторы поста уточнили, что на месте происшествия сейчас поднимается столб дыма.

URA.RU направило запрос в МЧС по Московской области для подтверждения информации. На данный момент ответ не поступил.

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В Подмосковье у села Ачкасово возле АЗС прогремел взрыв. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. «Взрыв прогремел возле АЗС у села Ачкасово в Воскресенком районе Подмосковья», — пишет telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев. Авторы поста уточнили, что на месте происшествия сейчас поднимается столб дыма. URA.RU направило запрос в МЧС по Московской области для подтверждения информации. На данный момент ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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