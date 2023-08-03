Очевидцы сообщили о взрывах у села Ачкасово
В Подмосковье у села Ачкасово возле АЗС прогремел взрыв. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
«Взрыв прогремел возле АЗС у села Ачкасово в Воскресенком районе Подмосковья», — пишет telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев. Авторы поста уточнили, что на месте происшествия сейчас поднимается столб дыма.
URA.RU направило запрос в МЧС по Московской области для подтверждения информации. На данный момент ответ не поступил.
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