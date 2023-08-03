Ранее жители Березников уже жаловались на поликлинику главе города (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городе Березники Пермского края топит дождевыми водами детскую поликлинику, расположенную на проспекте Советский. По информации очевидцев, из-за ремонта кровли помещения поликлиники частично разрушены, а посетители вынуждены ожидать приема врача в грязных коридорах. Видео размещено в паблике «Все Березники» в соцсети «ВКонтакте».

«Начался ремонт детской поликлиники: вскрыли крышу, меняют проводку и систему канализации. В течение недели помещения второго и третьего этажей пристроя затопило дважды. Потолки, стены, полы подверглись частичному разрушению. Косметический ремонт не предполагался. Интернета нет. Мебель непригодна к эксплуатации. Полное нарушение санитарной безопасности. Как работать и вести прием в кабинетах?», — задает вопрос автор поста.

Указанная детская поликлиника является структурным подразделением краевой больницы имени академика Е.А. Вагнера в Березниках. URA.RU направило запрос в пресс-службу учреждения здравоохранения, где на него пообещали ответить позднее.

Ранее на состояние детской поликлиники березниковцы жаловались главе города Алексею Казаченко. Они рассказали мэру во время его прямого эфира в соцсетях, что поликлиника заросла травой, а ее помещения требуют ремонта. В минздраве Пермского края поясняли, что ремонт учреждения пока не планируется.