Жители Березников рассказали мэру о заросшей травой «мрачной» детской поликлинике

Жители Березников обратили внимание мэра на заросшую травой детскую поликлинику
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Далматовский район. Курган , коридор больницы, больница, вход закрыт
По словам березниковцев, в поликлинике мрачно и душно Фото:

В Березниках (Пермский край) детская поликлиника, расположенная на проспекте Советский, нуждается в благоустройстве. На состояние поликлиники обратила внимание главы Березников Алексея Казаченко одна из жительниц города Маргарита. Женщина написала Казаченко во время его прямого эфира в соцсети «ВКонтакте». Она пояснила, что горожанам трудно попасть внутрь учреждения здравоохранения, поскольку поликлиника заросла травой, а внутри «мрачная и душная».

«Уважаемый Алексей Алексеевич, просьба обратить внимание на благоустройство участка возле дома по проспекту Советский, где находится детская поликлиника. К поликлинике не пробиться — все заросло [травой], нет детской площадки. Сама поликлиника и ее кабинеты мрачные, коридоры душные», — написала Маргарита.

В комментариях к прямому эфиру министерство здравоохранения Прикамья пояснило, что скашивание травы возле поликлиники производится «в плановом порядке» — ближайшее запланировано на 20 июля. «Ремонт поликлиники пока не планируется», — пояснили в минздраве края. Аналогичный ответ жительнице Березников дала городская администрация.

Ранее жителей Чусового напугали трещины, появившиеся в здании отремонтированной детской поликлиники. В Перми горожане жаловались на то, что часами вынуждены стоять в очереди на прием к педиатру, а в Кудымкаре в конце 2022 года открылась новая детская поликлиника, которую жители ждали много лет.

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В Березниках (Пермский край) детская поликлиника, расположенная на проспекте Советский, нуждается в благоустройстве. На состояние поликлиники обратила внимание главы Березников Алексея Казаченко одна из жительниц города Маргарита. Женщина написала Казаченко во время его прямого эфира в соцсети «ВКонтакте». Она пояснила, что горожанам трудно попасть внутрь учреждения здравоохранения, поскольку поликлиника заросла травой, а внутри «мрачная и душная». «Уважаемый Алексей Алексеевич, просьба обратить внимание на благоустройство участка возле дома по проспекту Советский, где находится детская поликлиника. К поликлинике не пробиться — все заросло [травой], нет детской площадки. Сама поликлиника и ее кабинеты мрачные, коридоры душные», — написала Маргарита. В комментариях к прямому эфиру министерство здравоохранения Прикамья пояснило, что скашивание травы возле поликлиники производится «в плановом порядке» — ближайшее запланировано на 20 июля. «Ремонт поликлиники пока не планируется», — пояснили в минздраве края. Аналогичный ответ жительнице Березников дала городская администрация. Ранее жителей Чусового напугали трещины, появившиеся в здании отремонтированной детской поликлиники. В Перми горожане жаловались на то, что часами вынуждены стоять в очереди на прием к педиатру, а в Кудымкаре в конце 2022 года открылась новая детская поликлиника, которую жители ждали много лет.
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