В ЯНАО спасатели ищут женщину, которой стало плохо в горах

В районе горы Рай-Из женщина вызвала спасателей из-за проблем со здоровьем
В ЯНАО в районе горы Рай-Из стало плохо женщине, которая пошла за грибами. На поиски выехали спасатели отряда «Ямалспас», сообщается в соцсети.
«В Приуралье в районе горы Рай-Из спасатели ищут женщину, которой стало плохо во время сбора грибов. „Ямалспас“ она вызвала самостоятельно», — сообщается в telegram-канале «Мы из Приуралья».
Она обратилась к спасателям, после того как поняла, что до дому ей самостоятельно не добраться. Сотрудники отряда выехали в район поиска.
В пресс-службе окружного правительства корреспонденту агентства подтвердили достоверность информации. Женщину пока не обнаружили.
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