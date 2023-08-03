В ЯНАО спасатели ищут женщину, которой стало плохо в горах

04 августа 2023 в 17:44 Размер текста - 17 +

В районе горы Рай-Из женщина вызвала спасателей из-за проблем со здоровьем Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ЯНАО в районе горы Рай-Из стало плохо женщине, которая пошла за грибами. На поиски выехали спасатели отряда «Ямалспас», сообщается в соцсети. «В Приуралье в районе горы Рай-Из спасатели ищут женщину, которой стало плохо во время сбора грибов. „Ямалспас“ она вызвала самостоятельно», — сообщается в telegram-канале «Мы из Приуралья». Она обратилась к спасателям, после того как поняла, что до дому ей самостоятельно не добраться. Сотрудники отряда выехали в район поиска. В пресс-службе окружного правительства корреспонденту агентства подтвердили достоверность информации. Женщину пока не обнаружили.

В ЯНАО в районе горы Рай-Из стало плохо женщине, которая пошла за грибами. На поиски выехали спасатели отряда «Ямалспас», сообщается в соцсети. «В Приуралье в районе горы Рай-Из спасатели ищут женщину, которой стало плохо во время сбора грибов. „Ямалспас“ она вызвала самостоятельно», — сообщается в telegram-канале «Мы из Приуралья». Она обратилась к спасателям, после того как поняла, что до дому ей самостоятельно не добраться. Сотрудники отряда выехали в район поиска. В пресс-службе окружного правительства корреспонденту агентства подтвердили достоверность информации. Женщину пока не обнаружили.