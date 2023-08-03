03 августа 2023

В ЯНАО спасатели ищут женщину, которой стало плохо в горах

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа и туризм в Пермском крае. Пермь, спасатели мчс, природа, поиск пропавших, мчс пермский край
В районе горы Рай-Из женщина вызвала спасателей из-за проблем со здоровьем Фото:

В ЯНАО в районе горы Рай-Из стало плохо женщине, которая пошла за грибами. На поиски выехали спасатели отряда «Ямалспас», сообщается в соцсети.

«В Приуралье в районе горы Рай-Из спасатели ищут женщину, которой стало плохо во время сбора грибов. „Ямалспас“ она вызвала самостоятельно», — сообщается в telegram-канале «Мы из Приуралья».

Она обратилась к спасателям, после того как поняла, что до дому ей самостоятельно не добраться. Сотрудники отряда выехали в район поиска.

В пресс-службе окружного правительства корреспонденту агентства подтвердили достоверность информации. Женщину пока не обнаружили.

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В ЯНАО в районе горы Рай-Из стало плохо женщине, которая пошла за грибами. На поиски выехали спасатели отряда «Ямалспас», сообщается в соцсети. «В Приуралье в районе горы Рай-Из спасатели ищут женщину, которой стало плохо во время сбора грибов. „Ямалспас“ она вызвала самостоятельно», — сообщается в telegram-канале «Мы из Приуралья». Она обратилась к спасателям, после того как поняла, что до дому ей самостоятельно не добраться. Сотрудники отряда выехали в район поиска. В пресс-службе окружного правительства корреспонденту агентства подтвердили достоверность информации. Женщину пока не обнаружили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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