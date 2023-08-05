05 августа 2023
04 августа 2023

Челябинский бизнесмен Артур Никитин скончался в Германии

© Служба новостей «URA.RU»
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Никитин Артур. Челябинск, портрет, никитин артур
Артуру Никитину было 58 лет Фото:

Челябинский бизнесмен Артур Никитин скончался в Германии после продолжительной болезни. Об этом URA.RU сообщил близкий друг предпринимателя.

«Артур скончался 5 августа. Он тяжело болел», — сообщил друг бизнесмена.

Никитину было 58 лет. Последнее время он проживал и лечился в Германии. Артуру Никитину принадлежат крупнейшие торгово-развлекательные комплексы Челябинска — «Куба», «Никитинские ряды», «Синегорье».

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Челябинский бизнесмен Артур Никитин скончался в Германии после продолжительной болезни. Об этом URA.RU сообщил близкий друг предпринимателя. «Артур скончался 5 августа. Он тяжело болел», — сообщил друг бизнесмена. Никитину было 58 лет. Последнее время он проживал и лечился в Германии. Артуру Никитину принадлежат крупнейшие торгово-развлекательные комплексы Челябинска — «Куба», «Никитинские ряды», «Синегорье».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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