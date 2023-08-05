Артуру Никитину было 58 лет
Челябинский бизнесмен Артур Никитин скончался в Германии после продолжительной болезни. Об этом URA.RU сообщил близкий друг предпринимателя.
«Артур скончался 5 августа. Он тяжело болел», — сообщил друг бизнесмена.
Никитину было 58 лет. Последнее время он проживал и лечился в Германии. Артуру Никитину принадлежат крупнейшие торгово-развлекательные комплексы Челябинска — «Куба», «Никитинские ряды», «Синегорье».
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