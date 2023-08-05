Следователи выясняют причины столкновения двух теплоходов у причала в Перми

Следователи выясняют причины, из-за которых 6 августа столкнулись два теплохода у причала речного вокзала в Перми. Об этом сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК России в Telegram.
«Днем 6 августа у причала 6 речного вокзала в Перми столкнулись теплоход „Москва 210“ и теплоход „Козьма Минин“. Следователи устанавливают причины происшествия», — написано в посте.
По данным следствия, никто из 160 пассажиров теплохода «Москва 210» не пострадал. Но в результате столкновения повреждена причальная стена, деформирована ролевая рубка теплохода «Москва 210», оборван швартовый у теплохода Козьма Минин. Уточняется, что предварительная причина происшествия — это техническая неисправность теплохода «Москва 210».
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