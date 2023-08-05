05 августа 2023
04 августа 2023

Следователи выясняют причины столкновения двух теплоходов у причала в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Речной вокзал, виды города. Пермь, набережная, причал, речной вокзал, теплоход, речной вокзал пермь
В Перми у речного вокзала столкнулись два теплохода (архивное фото) Фото:

Следователи выясняют причины, из-за которых 6 августа столкнулись два теплохода у причала речного вокзала в Перми. Об этом сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК России в Telegram.

«Днем 6 августа у причала 6 речного вокзала в Перми столкнулись теплоход „Москва 210“ и теплоход „Козьма Минин“. Следователи устанавливают причины происшествия», — написано в посте.

По данным следствия, никто из 160 пассажиров теплохода «Москва 210» не пострадал. Но в результате столкновения повреждена причальная стена, деформирована ролевая рубка теплохода «Москва 210», оборван швартовый у теплохода Козьма Минин. Уточняется, что предварительная причина происшествия — это техническая неисправность теплохода «Москва 210».

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Следователи выясняют причины, из-за которых 6 августа столкнулись два теплохода у причала речного вокзала в Перми. Об этом сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК России в Telegram. «Днем 6 августа у причала 6 речного вокзала в Перми столкнулись теплоход „Москва 210“ и теплоход „Козьма Минин“. Следователи устанавливают причины происшествия», — написано в посте. По данным следствия, никто из 160 пассажиров теплохода «Москва 210» не пострадал. Но в результате столкновения повреждена причальная стена, деформирована ролевая рубка теплохода «Москва 210», оборван швартовый у теплохода Козьма Минин. Уточняется, что предварительная причина происшествия — это техническая неисправность теплохода «Москва 210».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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