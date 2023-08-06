Бастрыкин заинтересовался смертью ребенка, которому в Екатеринбурге полгода не ставили диагноз

Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела Фото: Официальный сайт Совета Федерации

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по делу о смерти ребенка, которому в Екатеринбурге около полугода не могли поставить диагноз. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

«В Екатеринбурге врачи около полугода не могли поставить диагноз малолетнему, в результате чего ребенок скончался в одном из медицинских учреждений. Глава ведомства [Александр Бастрыкин] поручил представить доклад об обстоятельствах гибели ребенка», — сообщили в telegram-канале «Следком».

Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе дела руководителю Следственного управления СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.