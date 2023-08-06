06 августа 2023

Бастрыкин заинтересовался смертью ребенка, которому в Екатеринбурге полгода не ставили диагноз

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бастрыкин Александр. stock, бастрыкин александр, stock
Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по делу о смерти ребенка, которому в Екатеринбурге около полугода не могли поставить диагноз. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

«В Екатеринбурге врачи около полугода не могли поставить диагноз малолетнему, в результате чего ребенок скончался в одном из медицинских учреждений. Глава ведомства [Александр Бастрыкин] поручил представить доклад об обстоятельствах гибели ребенка», — сообщили в telegram-канале «Следком».

Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе дела руководителю Следственного управления СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по делу о смерти ребенка, которому в Екатеринбурге около полугода не могли поставить диагноз. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «В Екатеринбурге врачи около полугода не могли поставить диагноз малолетнему, в результате чего ребенок скончался в одном из медицинских учреждений. Глава ведомства [Александр Бастрыкин] поручил представить доклад об обстоятельствах гибели ребенка», — сообщили в telegram-канале «Следком». Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе дела руководителю Следственного управления СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...