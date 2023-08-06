Челябинский губернатор Текслер открыл стройплощадку крытого футбольного манежа. Фото, видео

07 августа 2023 в 12:23 Размер текста - 17 +

Текслер поздравил жителей с началом строительства спортивного комплекса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской 7 августа области Алексей Текслер открыл стройплощадку крытого футбольного манежа. В торжественной церемонии начала строительства принял участие генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов, передает корреспондент URA.RU. «Поздравляю жителей Челябинска и области с началом строительства крытого футбольно-легкоатлетического манежа. Здесь будут базироваться детско-юношеские спортивные школы по футболу, легкой атлетике и футбольный клуб „Челябинск“. В проекте предусмотрены полноразмерное поле, беговые дорожки, инфраструктура для прыжковых дисциплин и более трех тысяч зрительских мест», — заявил Текслер. На мероприятии заложили капсулу времени для потомков на 25 лет. Митрофанов заявил, что новый комплекс позволит готовить юных футболистов вне зависимости от погодных условий. Он также отметил, что особый вклад в строительство объекта внесла одна из крупнейший отечественных промышленных групп — Уральская горно-металлургическая компания (УГМК). Строительство крытого манежа в Челябинске стало возможным благодаря инициативе свердловского бизнесмена и мецената Андрея Козицына (УГМК). Проект уже одобрен госэкспертизой. Проект объекта одобрен государственной экспертизой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Капсула времени с письмом потомкам будет расположена в главном фойе комплекса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской 7 августа области Алексей Текслер открыл стройплощадку крытого футбольного манежа. В торжественной церемонии начала строительства принял участие генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов, передает корреспондент URA.RU. «Поздравляю жителей Челябинска и области с началом строительства крытого футбольно-легкоатлетического манежа. Здесь будут базироваться детско-юношеские спортивные школы по футболу, легкой атлетике и футбольный клуб „Челябинск“. В проекте предусмотрены полноразмерное поле, беговые дорожки, инфраструктура для прыжковых дисциплин и более трех тысяч зрительских мест», — заявил Текслер. На мероприятии заложили капсулу времени для потомков на 25 лет. Митрофанов заявил, что новый комплекс позволит готовить юных футболистов вне зависимости от погодных условий. Он также отметил, что особый вклад в строительство объекта внесла одна из крупнейший отечественных промышленных групп — Уральская горно-металлургическая компания (УГМК). Строительство крытого манежа в Челябинске стало возможным благодаря инициативе свердловского бизнесмена и мецената Андрея Козицына (УГМК). Проект уже одобрен госэкспертизой.