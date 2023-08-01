В Челябинске утвердили проект крытого футбольного манежа

02 августа 2023 в 10:57 Размер текста - 17 +

Проект крытого футбольного манежа госэкспертиза утвердила 1 августа Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Челябинске госэкспертизой 1 августа одобрен проект строительства крытого футбольного манежа. Спорткомплекс появится в Калининском районе города на перекрестке Университетской набережной и Молодогвардейцев вблизи реки Миасс, сообщается на сайте госреестра. «Крытый футбольный манеж по улице Университетская Набережная в Калининском районе Челябинска. Положительное заключение. Экспертная организация — ФАУ „Главное управление государственной экспертизы“», — сообщается на сайте. Строительство крытого полноразмерного футбольного манежа в Челябинске стало возможным благодаря инициативе свердловского бизнесмена и мецената Андрея Козицына. В спорткомплексе спортсмены смогут тренироваться круглый год, в любую погоду. Кроме того, в манеже можно будет обучать и проводить тренировки у профессиональных футболистов из ФК «Челябинск». В здании будут расположены раздевалки с душевыми, разминочные залы, беговые дорожки, прыжковые секторы, медпункт и помещение допинг-контроля, тренажерный зал, спортивный магазин и столовая. Также на территории сделают открытые футбольные и мини-футбольные поля, воркаут-площадки, беговые дорожки. Их возведением займутся городские власти. Сами зрительские трибуны в футбольном манеже будут рассчитаны на три тысячи мест. Открытие спортивного объекта в Челябинске запланировано на 2025 год. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске госэкспертизой 1 августа одобрен проект строительства крытого футбольного манежа. Спорткомплекс появится в Калининском районе города на перекрестке Университетской набережной и Молодогвардейцев вблизи реки Миасс, сообщается на сайте госреестра. «Крытый футбольный манеж по улице Университетская Набережная в Калининском районе Челябинска. Положительное заключение. Экспертная организация — ФАУ „Главное управление государственной экспертизы“», — сообщается на сайте. Строительство крытого полноразмерного футбольного манежа в Челябинске стало возможным благодаря инициативе свердловского бизнесмена и мецената Андрея Козицына. В спорткомплексе спортсмены смогут тренироваться круглый год, в любую погоду. Кроме того, в манеже можно будет обучать и проводить тренировки у профессиональных футболистов из ФК «Челябинск». В здании будут расположены раздевалки с душевыми, разминочные залы, беговые дорожки, прыжковые секторы, медпункт и помещение допинг-контроля, тренажерный зал, спортивный магазин и столовая. Также на территории сделают открытые футбольные и мини-футбольные поля, воркаут-площадки, беговые дорожки. Их возведением займутся городские власти. Сами зрительские трибуны в футбольном манеже будут рассчитаны на три тысячи мест. Открытие спортивного объекта в Челябинске запланировано на 2025 год.