01 августа 2023

В Челябинске утвердили проект крытого футбольного манежа

© Служба новостей «URA.RU»
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Проект крытого футбольного манежа госэкспертиза утвердила 1 августа Фото:

В Челябинске госэкспертизой 1 августа одобрен проект строительства крытого футбольного манежа. Спорткомплекс появится в Калининском районе города на перекрестке Университетской набережной и Молодогвардейцев вблизи реки Миасс, сообщается на сайте госреестра.

«Крытый футбольный манеж по улице Университетская Набережная в Калининском районе Челябинска. Положительное заключение. Экспертная организация — ФАУ „Главное управление государственной экспертизы“», — сообщается на сайте.

Строительство крытого полноразмерного футбольного манежа в Челябинске стало возможным благодаря инициативе свердловского бизнесмена и мецената Андрея Козицына. В спорткомплексе спортсмены смогут тренироваться круглый год, в любую погоду. Кроме того, в манеже можно будет обучать и проводить тренировки у профессиональных футболистов из ФК «Челябинск».

В здании будут расположены раздевалки с душевыми, разминочные залы, беговые дорожки, прыжковые секторы, медпункт и помещение допинг-контроля, тренажерный зал, спортивный магазин и столовая. Также на территории сделают открытые футбольные и мини-футбольные поля, воркаут-площадки, беговые дорожки. Их возведением займутся городские власти. Сами зрительские трибуны в футбольном манеже будут рассчитаны на три тысячи мест. Открытие спортивного объекта в Челябинске запланировано на 2025 год.

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В Челябинске госэкспертизой 1 августа одобрен проект строительства крытого футбольного манежа. Спорткомплекс появится в Калининском районе города на перекрестке Университетской набережной и Молодогвардейцев вблизи реки Миасс, сообщается на сайте госреестра. «Крытый футбольный манеж по улице Университетская Набережная в Калининском районе Челябинска. Положительное заключение. Экспертная организация — ФАУ „Главное управление государственной экспертизы“», — сообщается на сайте. Строительство крытого полноразмерного футбольного манежа в Челябинске стало возможным благодаря инициативе свердловского бизнесмена и мецената Андрея Козицына. В спорткомплексе спортсмены смогут тренироваться круглый год, в любую погоду. Кроме того, в манеже можно будет обучать и проводить тренировки у профессиональных футболистов из ФК «Челябинск». В здании будут расположены раздевалки с душевыми, разминочные залы, беговые дорожки, прыжковые секторы, медпункт и помещение допинг-контроля, тренажерный зал, спортивный магазин и столовая. Также на территории сделают открытые футбольные и мини-футбольные поля, воркаут-площадки, беговые дорожки. Их возведением займутся городские власти. Сами зрительские трибуны в футбольном манеже будут рассчитаны на три тысячи мест. Открытие спортивного объекта в Челябинске запланировано на 2025 год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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