Пушилин: армия России уже приняла меры в связи с поставками ракет SCALP на Украину

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Денис Пушилин на встрече с журналистами в посольстве ДНР. Москва, пушилин денис
Денис Пушилин заявил, что почти вся ДНР находится в зоне поражения ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская сторона приняла ответные меры в связи с поставками Киеву французских крылатых ракет SCALP. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Данные ракеты повышенной дальности, конечно же, представляют опасность и для других регионов РФ (помимо ДНР — прим. URA.RU). Увы, это так, но со стороны российских Вооруженных сил принимаются соответствующие контрмеры», — сказал Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

По словам губернатора, для стран Запада характерно, когда они анонсируют поставки какого-либо вооружения Киеву, а на деле оружие уже находится на украинской территории. Он также уточнил, что сейчас почти вся территория республики находится в зоне поражения ВСУ.

Ранее стало известно, что Франция передаст Киеву ракеты SCALP. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о готовящихся в связи с этим мерах, пишет MK.RU. Позже украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил получение боеприпасов, передает RT.

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Российская сторона приняла ответные меры в связи с поставками Киеву французских крылатых ракет SCALP. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Данные ракеты повышенной дальности, конечно же, представляют опасность и для других регионов РФ (помимо ДНР — прим. URA.RU). Увы, это так, но со стороны российских Вооруженных сил принимаются соответствующие контрмеры», — сказал Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По словам губернатора, для стран Запада характерно, когда они анонсируют поставки какого-либо вооружения Киеву, а на деле оружие уже находится на украинской территории. Он также уточнил, что сейчас почти вся территория республики находится в зоне поражения ВСУ. Ранее стало известно, что Франция передаст Киеву ракеты SCALP. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о готовящихся в связи с этим мерах, пишет MK.RU. Позже украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил получение боеприпасов, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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