Пушилин: армия России уже приняла меры в связи с поставками ракет SCALP на Украину

07 августа 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин заявил, что почти вся ДНР находится в зоне поражения ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская сторона приняла ответные меры в связи с поставками Киеву французских крылатых ракет SCALP. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Данные ракеты повышенной дальности, конечно же, представляют опасность и для других регионов РФ (помимо ДНР — прим. URA.RU). Увы, это так, но со стороны российских Вооруженных сил принимаются соответствующие контрмеры», — сказал Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По словам губернатора, для стран Запада характерно, когда они анонсируют поставки какого-либо вооружения Киеву, а на деле оружие уже находится на украинской территории. Он также уточнил, что сейчас почти вся территория республики находится в зоне поражения ВСУ. Ранее стало известно, что Франция передаст Киеву ракеты SCALP. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о готовящихся в связи с этим мерах, пишет MK.RU . Позже украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил получение боеприпасов, передает RT.

Российская сторона приняла ответные меры в связи с поставками Киеву французских крылатых ракет SCALP. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Данные ракеты повышенной дальности, конечно же, представляют опасность и для других регионов РФ (помимо ДНР — прим. URA.RU). Увы, это так, но со стороны российских Вооруженных сил принимаются соответствующие контрмеры», — сказал Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По словам губернатора, для стран Запада характерно, когда они анонсируют поставки какого-либо вооружения Киеву, а на деле оружие уже находится на украинской территории. Он также уточнил, что сейчас почти вся территория республики находится в зоне поражения ВСУ. Ранее стало известно, что Франция передаст Киеву ракеты SCALP. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о готовящихся в связи с этим мерах, пишет MK.RU. Позже украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил получение боеприпасов, передает RT.