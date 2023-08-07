Очевидец раскрыл, какую роковую ошибку сделала свердловчанка, убитая молнией

Погибшая от удара молнии свердловчанка пряталась под самым высоким деревом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , поле, лес, трава, дерево, листья, растения, природа
Женщина с сестрой прятались во время грозы под самым высоким деревом Фото:

Ошибка, которую допустила москвичка, приехавшая на отдых к родственникам в Лесной (Свердловская область) — попытка переждать грозу под самым высоким деревом. Этого нельзя было делать, так как именно в него ударила молния, рассказал мужчина, оказавшийся на месте трагедии.

«Удар молнии пришелся в лиственницу, которая в радиусе 50 метров является самым высоким деревом. Женщины (москвичка была со своей сестрой, — прим. URA.RU) оказались прямо под ним. Это была их роковая ошибка. Гроза в тот день началась не внезапно: отдаленные раскаты грома были слышны примерно за два часа до происшествия», — цитирует очевидца Е1.

Мужчина встретил сестру погибшей на дороге недалеко от дерева, под которым женщины прятались во время грозы. Она попросила его поехать навстречу машине скорой помощи, которую вызвала, и встретить врачей. Сейчас под лиственницей, где женщину убило током, лежат цветы и табличка с некрологом.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ошибка, которую допустила москвичка, приехавшая на отдых к родственникам в Лесной (Свердловская область) — попытка переждать грозу под самым высоким деревом. Этого нельзя было делать, так как именно в него ударила молния, рассказал мужчина, оказавшийся на месте трагедии. «Удар молнии пришелся в лиственницу, которая в радиусе 50 метров является самым высоким деревом. Женщины (москвичка была со своей сестрой, — прим. URA.RU) оказались прямо под ним. Это была их роковая ошибка. Гроза в тот день началась не внезапно: отдаленные раскаты грома были слышны примерно за два часа до происшествия», — цитирует очевидца Е1. Мужчина встретил сестру погибшей на дороге недалеко от дерева, под которым женщины прятались во время грозы. Она попросила его поехать навстречу машине скорой помощи, которую вызвала, и встретить врачей. Сейчас под лиственницей, где женщину убило током, лежат цветы и табличка с некрологом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...