Очевидец раскрыл, какую роковую ошибку сделала свердловчанка, убитая молнией

Ошибка, которую допустила москвичка, приехавшая на отдых к родственникам в Лесной (Свердловская область) — попытка переждать грозу под самым высоким деревом. Этого нельзя было делать, так как именно в него ударила молния, рассказал мужчина, оказавшийся на месте трагедии.
«Удар молнии пришелся в лиственницу, которая в радиусе 50 метров является самым высоким деревом. Женщины (москвичка была со своей сестрой, — прим. URA.RU) оказались прямо под ним. Это была их роковая ошибка. Гроза в тот день началась не внезапно: отдаленные раскаты грома были слышны примерно за два часа до происшествия», — цитирует очевидца Е1.
Мужчина встретил сестру погибшей на дороге недалеко от дерева, под которым женщины прятались во время грозы. Она попросила его поехать навстречу машине скорой помощи, которую вызвала, и встретить врачей. Сейчас под лиственницей, где женщину убило током, лежат цветы и табличка с некрологом.
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