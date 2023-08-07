Блинкен: Африке будет недостаточно бесплатного зерна из России

08 августа 2023 в 05:18 Размер текста - 17 +

Обещанного африканским странам бесплатного зерна недостаточно, считает Блинкен Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Обещанного Россией странам Африки бесплатного зерна не хватит, чтобы остановить рост цен. Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен. «Предложение России — капля в море. Это не решает проблему, не остановит рост цен», — сказал Блинкен в интервью французскому радио. Слова госсекретаря распространил госдеп . Ранее Путин заявил о готовности поставить странам Африки до 50 тысяч тонн зерна бесплатно, напоминает RT. Позже Турция заявил о намерении перемалывать российское зерно для стран Африки, сообщает MK.RU.

Обещанного Россией странам Африки бесплатного зерна не хватит, чтобы остановить рост цен. Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен. «Предложение России — капля в море. Это не решает проблему, не остановит рост цен», — сказал Блинкен в интервью французскому радио. Слова госсекретаря распространил госдеп. Ранее Путин заявил о готовности поставить странам Африки до 50 тысяч тонн зерна бесплатно, напоминает RT. Позже Турция заявил о намерении перемалывать российское зерно для стран Африки, сообщает MK.RU.