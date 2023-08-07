07 августа 2023

Блинкен: Африке будет недостаточно бесплатного зерна из России

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США. stock, Энтони Блинкен, stock
Обещанного африканским странам бесплатного зерна недостаточно, считает Блинкен Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Обещанного Россией странам Африки бесплатного зерна не хватит, чтобы остановить рост цен. Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Предложение России — капля в море. Это не решает проблему, не остановит рост цен», — сказал Блинкен в интервью французскому радио. Слова госсекретаря распространил госдеп.

Ранее Путин заявил о готовности поставить странам Африки до 50 тысяч тонн зерна бесплатно, напоминает RT. Позже Турция заявил о намерении перемалывать российское зерно для стран Африки, сообщает MK.RU.

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Обещанного Россией странам Африки бесплатного зерна не хватит, чтобы остановить рост цен. Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен. «Предложение России — капля в море. Это не решает проблему, не остановит рост цен», — сказал Блинкен в интервью французскому радио. Слова госсекретаря распространил госдеп. Ранее Путин заявил о готовности поставить странам Африки до 50 тысяч тонн зерна бесплатно, напоминает RT. Позже Турция заявил о намерении перемалывать российское зерно для стран Африки, сообщает MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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