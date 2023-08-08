В Магаданской области выпал снег. Видео

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Разное. Курган, первый снег, цветок в снегу
Температура в некоторых частях региона опустится до -6 Фото:

В Ягодном и Дукате Магаданской области выпал снег. Об этом сообщили в региональном управлении гидрометеорологии.

«На этот раз погода решила немного изменить и разнообразить нашу жизнь, немного остудить наши разгоряченные головы. <…>. По прогнозу синоптиков в предстоящую ночь жители центральных районов области почувствуют дыхание осени. Ожидается небольшой дождь со снегом и температура воздуха опустится до -1…-6 °С», — говорится в сообщении ФГБУ «Колымское УГМС» в соцсети «ВКонтакте».

При этом пользователи соцсетей выкладывают видео с природной аномалией. В частности, видео сняли жители Ягодного и Дуката.

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В Ягодном и Дукате Магаданской области выпал снег. Об этом сообщили в региональном управлении гидрометеорологии. «На этот раз погода решила немного изменить и разнообразить нашу жизнь, немного остудить наши разгоряченные головы. <…>. По прогнозу синоптиков в предстоящую ночь жители центральных районов области почувствуют дыхание осени. Ожидается небольшой дождь со снегом и температура воздуха опустится до -1…-6 °С», — говорится в сообщении ФГБУ «Колымское УГМС» в соцсети «ВКонтакте». При этом пользователи соцсетей выкладывают видео с природной аномалией. В частности, видео сняли жители Ягодного и Дуката.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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