Температура в некоторых частях региона опустится до -6
В Ягодном и Дукате Магаданской области выпал снег. Об этом сообщили в региональном управлении гидрометеорологии.
«На этот раз погода решила немного изменить и разнообразить нашу жизнь, немного остудить наши разгоряченные головы. <…>. По прогнозу синоптиков в предстоящую ночь жители центральных районов области почувствуют дыхание осени. Ожидается небольшой дождь со снегом и температура воздуха опустится до -1…-6 °С», — говорится в
При этом пользователи соцсетей выкладывают видео с природной аномалией. В частности, видео сняли жители Ягодного и Дуката.
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