Захарова высмеяла поездку Нуланд в Нигер

08 августа 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

По мнению Марии Захаровой, обдурить Нигер не так просто, как Украину Фото: Владимир Андреев © URA.RU Представитель МИД РФ Мария Захарова в ироничном ключе высказалась о поездке заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. По ее мнению, представителей африканской страны не так легко обдурить, в отличие от украинских. «Виктория Нуланд думала, что с Нигером можно так же, как с Украиной: положить в целлофановый пакет булочек и обдурить? Такого бананового режима, как в Киеве, больше не найти», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. В Нигере 27 июля произошел госпереворот. В ходе него с должности сместили действующего президента Нигера Мохамеда Базума. После этого Базум попросил помощи у США. В связи с этим Нуланд и посетила Нигер. Она провела переговоры с мятежниками, но ей отказали во встрече с президентом.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в ироничном ключе высказалась о поездке заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. По ее мнению, представителей африканской страны не так легко обдурить, в отличие от украинских. «Виктория Нуланд думала, что с Нигером можно так же, как с Украиной: положить в целлофановый пакет булочек и обдурить? Такого бананового режима, как в Киеве, больше не найти», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. В Нигере 27 июля произошел госпереворот. В ходе него с должности сместили действующего президента Нигера Мохамеда Базума. После этого Базум попросил помощи у США. В связи с этим Нуланд и посетила Нигер. Она провела переговоры с мятежниками, но ей отказали во встрече с президентом.