Захарова высмеяла поездку Нуланд в Нигер

Представитель МИД РФ Мария Захарова в ироничном ключе высказалась о поездке заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. По ее мнению, представителей африканской страны не так легко обдурить, в отличие от украинских.
«Виктория Нуланд думала, что с Нигером можно так же, как с Украиной: положить в целлофановый пакет булочек и обдурить? Такого бананового режима, как в Киеве, больше не найти», —
В Нигере 27 июля произошел госпереворот. В ходе него с должности сместили действующего президента Нигера Мохамеда Базума. После этого Базум попросил помощи у США. В связи с этим Нуланд и посетила Нигер. Она провела переговоры с мятежниками, но ей отказали во встрече с президентом.
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