Захарова высмеяла поездку Нуланд в Нигер

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Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, захарова мария
По мнению Марии Захаровой, обдурить Нигер не так просто, как Украину Фото:

Представитель МИД РФ Мария Захарова в ироничном ключе высказалась о поездке заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. По ее мнению, представителей африканской страны не так легко обдурить, в отличие от украинских.

«Виктория Нуланд думала, что с Нигером можно так же, как с Украиной: положить в целлофановый пакет булочек и обдурить? Такого бананового режима, как в Киеве, больше не найти», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале.

В Нигере 27 июля произошел госпереворот. В ходе него с должности сместили действующего президента Нигера Мохамеда Базума. После этого Базум попросил помощи у США. В связи с этим Нуланд и посетила Нигер. Она провела переговоры с мятежниками, но ей отказали во встрече с президентом.

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Представитель МИД РФ Мария Захарова в ироничном ключе высказалась о поездке заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. По ее мнению, представителей африканской страны не так легко обдурить, в отличие от украинских. «Виктория Нуланд думала, что с Нигером можно так же, как с Украиной: положить в целлофановый пакет булочек и обдурить? Такого бананового режима, как в Киеве, больше не найти», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. В Нигере 27 июля произошел госпереворот. В ходе него с должности сместили действующего президента Нигера Мохамеда Базума. После этого Базум попросил помощи у США. В связи с этим Нуланд и посетила Нигер. Она провела переговоры с мятежниками, но ей отказали во встрече с президентом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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